Jaden Philogene wyróżnia się na boiskach Championship

22-latek w obecnym sezonie strzelił 8 goli i zaliczył 6 asyst

To przykuwa uwagę większych klubów, w tym Tottenhamu Hotspur

Jaden Philogene przejdzie do Tottenhamu Hotspur?

Jaden Philogene we wrześniu ubiegłego roku za 5,8 miliona euro przeszedł z Aston Villi do Hull City. Wszystko jednak wskazuje na to, że lewoskrzydłowy po zaledwie roku w Championship wróci na najwyższy poziom rozgrywkowy, czyli do Premier League.

Jak donosi bowiem portal “TEAMtalk”, poważne zainteresowanie 22-latkiem wykazuje Tottenham Hotspur. Koguty podobno są na czele wyścigu o sprowadzenie młodzieżowego reprezentanta Anglii. Ubiec ich mogą jednak The Villans, którzy posiadają opcję odkupu piłkarza.

Jaden Philogene w 20 meczach trwającej kampanii zdobył 8 bramek i zanotował 6 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia zdolnego zawodnika na 8 milionów euro.