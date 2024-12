Tottenham chce bramkarza Liverpoolu! Transfer już w styczniu

MI News & Sport / PA Images / PHC Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Tottenham sprowadzi golkipera ligowego rywala?

Guglielmo Vicario w meczu z Manchesterem City w 12. kolejce Premier League doznał poważnego urazu. Reprezentant Włoch złamał kostkę i musiał przejść operację. Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada powrót 28-latka w lutym, jednak niewykluczone, że wróci on na boisko dopiero w marcu. W tym czasie Tottenham może rozegrać ponad 15 spotkań.

Wideo: Tottenham – sezon 2024/25

W tej chwili golkiperem numer jeden w szeregach Spurs jest Fraser Forster. 36-latek w tym sezonie zaliczył już dziesięć pojedynków, w tym siedem po odniesieniu kontuzji przez Vicario. Anglik tylko dwa razy zachował czyste konto. W potyczce z Manchesterem United w ćwierćfinale EFL Cup zaprezentował się wprost fatalnie, a głosy krytyki tylko się wzmogły. Wobec niepewnej dyspozycji Forstera, Tottenham w zimie poszuka nowego bramkarza.

Portal Football Insider twierdzi, że londyńczycy wytypowali zastępcę i rywala dla Vicario. Spurs zamierzają sięgnąć po golkipera doskonale znanego z Premier League. Na celowniku ekipy Ange Postecoglou znalazł się Caoimhin Kelleher. Reprezentant Irlandii jest numerem dwa w Liverpoolu, ale pod nieobecność Alissona spisywał się znakomicie. W przyszłym sezonie na Anfield Road pojawi się Giorgi Mamardaszwili, co sprawi, że w drużynie Arne Slota zrobi się po prostu zbyt ciasno dla trzech klasowych bramkarzy. to może przekonać 26-latka do zmiany klubowych barw i przeprowadzki do Londynu.