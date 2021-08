Letnie okienko transferowe wkracza na ostatnią prostą. Na początku minionego miesiąca przedstawialiśmy listę transakcji, które już zostały dokonane. Od tamtej pory sporo na rynku się działo, więc zdecydowaliśmy się na przedstawianie zaaktaulizowanych informacji. Przede wszystkim barwy klubowe zmienili: Gianluigi Donnarumma, Jadon Sancho, czy Raphael Varane.

Letnie okienko transferowe trwa w czołowych liga europejskich ligach do 31 sierpnia. Na dzisiaj najbardziej wzmocniło się Paris Saint-Germain. Aczkolwiek Manchester United też może pochwalić się ciekawymi ruchami. Możliwe, że wkróce do tego grona dołączy Manchester City, który zagiął paril na Jacka Grealisha i Harry’ego Kane’a.

Jadon SANCHO (Borussia Dortmund -> Manchester United – 85 milionów euro)

Reprezentant Anglii wraca na Wyspy Brytyjskie, gdzie w przeszłości bronił barw Man City. Zawodnik dołączył do Borussii Dortmund za blisko osiem milionów euro. W niemieckiej ekipie zawodnik niezwykle się rozwinął, stając się jednym z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia. Chociaż władze BVB długo opierali się Czerwonym Diabłom, które zagięły parol na młodego zawodnika, to ostatecznie ulegli. Mimo że musieli zaakceptować propozycję znacznie niższą niż 120 milionów euro, którą pierwotnie oczekiwali.

Sancho uzupełnił stawkę młodych zdolnych piłkarzy w Man Utd, którzy mają zadbać o to, aby ekipa Ole Gunnara Solskjaera wróciła na szczyt. Transakcja z udziałem młodego Anglika dała jasny sygnał, że w nowej kampanii team z Old Trafford celuje w trofea, chcąc przede wszystkim odzyskać mistrzowski tytuł w Premier League. Czerwone Diabły po raz ostatni wygrały rozgrywki ligowe dawno temu, bo 2013 roku. Nie dziwi zatem, że kibice są już stęsknieni za tego typu sukcesem.

This is his home.

This is where he belongs.



Jadon Sancho is 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗. — Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021

Achraf HAKIMI (Inter Mediolan -> Paris Saint-Germain – 60 milionów euro)

Nerazzurri ubili świetny interes z udziałem Marokańczyka. Kupili zawodnika z Realu Madryt za 40 milionów euro, a niecały rok później sprzedali za 70 milionów euro. Tak się robi interesy. Trzeba dodać, że Hakimi miał jeszcze duży wkład w wywalczenie mistrzostwa Serie A przez Inter Mediolan.

Wicemistrzowie Francji przed startem nowej kampanii skupili się na wzmacnianiu składu. Szeregi PSG zasilili już między innymi Sergio Ramos, czy Georginio Wijndalum. Kolejnym solidnym wzmocnieniem jest natomiast Hakimi, który ma wciąż dopiero 22 lata i dużo czasu na rozwój, aby stać się jeszcze lepszym zawodnikiem.

Ben WHITE (Brighton – Arsenal FC – 58,5 miliona euro)

Zmiana klubu przez 23-latka budzi duże zainteresowanie. White jest uważany za jednego z najlepszych młodych angielskich obrońców w ostatnich sezonach. Od dłuższego czasu wszystko wskazywało na to, że Brighton & Hove Albion może stracić swojego kluczowego zawodnika i w końcu stało się to faktem.

Arsenal wygrał wyścig po White’a, który powinien wnieść sporo jakości w grze obronnej The Gunners. Klub z Londynu nie wydał mało na zawodnika, chociaż ten wciąż nie może pochwalić się dużym doświadczeniem. W związku z tym presja na jego barkach związana z oczekiwaniami może być duża.

Dayot UPAMECANO (RB Lipsk -> Bayern Monachium – 43,5 miliona euro)

Działacze RB Lipsk nie mogli wiele zrobić, aby zatrzymać zawodnika w swoich szeregach. Upamecano miał wpisaną klauzulę odstępnego w swoim kontrakcie, która Bayern Monachium po prostu aktywował. Zawodnik ma dopiero 22 lata, ale nie przeszkodziło mu to w tym, aby stać się jednym z najlepszych zawodników młodego pokolenia.

Upamecano do Niemiec trafił z FC Salzburga, kosztując wówczas 10 milionów euro. Bayern na transakcję z udziałem piłkarza wydał znacznie więcej. W szeregach mistrzów Bundesligi zawodnik będzie miał wypełnić lukę po takich piłkarzach jak David Alaba, czy Jerome Boateng. Ogólnie monachijski klub ubił jednak niezły interes, ściągając do siebie zawodnika nie tylko perspektywicznego, ale też wszechstronnie utalentowanego.

Raphael VARANE (Real Madryt -> Manchester United – 42,5 miliona euro)

Francuz po dziesięciu latach spędzonych w Realu Madryt zdecydował się na zmianę otoczenia. Varane z Królewskimi wygrał wszystko, co było do wygrania. Tworzył duet świetnych obrońców z Sergio Ramosem, zbierał doświadczenie u boku między innymi takich zawodników jak: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, czy KArim Benzema. Teraz będzie podbijał serca kibiców Czerwonych Diabłów.

Zawodnik do ekipy z Old Trafford przychodzi z jasnym celem, mając tworzyć duet marzeń na środku obronnym z Harrym Maguirem. Na popierze, defensywa wicemistrzów Premier League wygląda bardzo obiecująco. Dodając do tego ofensywnych zawodników takich jak: Jadon Sancho, Marcus Rashford, czy Edinson Cavani, to tworzy nam się prawdziwa mieszanka wybuchowa.

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021

Ibrahima KONATE (RB Lipsk -> Liverpool FC – 40 milionów euro)

Kolejny ważny piłkarz w szeregach RB Lipsk w ostatniej kampanii, który zmienił klub. Konate zmienił nie tylko pracodawcę, ale również ligę. Podobno jak Dayot Upamecano jest uważany za jednego z najlepszych młodych obrońców. Liverpool w poprzednim sezonie miał kłopoty w defensywie. Wydaje się, że 21-latek może być panaceum na problemy w defensywie The Reds.

Patson DAKA (FC Salzburg -> Leicester City – 30 milionów euro)

Zambijski zawodnik w szeregach Salzburga wystąpił w 125 spotkaniach, zdobywając w nich 65 bramek. Daka miał swój wkład w cztery mistrzostwa austriackiej Bundesligi i trzy Pucharu Austrii. Był gwiazdą zespołu przez duże G. Chociaż sternicy ekipy z Salzburga liczyli na większy zysk z tytułu transferu piłkarza, to ich plany pokrzyżowała pandemia COVID-19.

W szeregach Leicester City zambijski napastnik ma być następcą Jamiego Vardy’ego. Chociaż ma dopiero 22 lata, to ma już tak duże umiejętności piłkarskie, że z marszu może stać się kluczową postacią w zespole Lisów. Wiadomo, że poprzeczka przed Daką zwieszona została wysoko. Niemniej na pewno zawodnika ma potencjał, aby spełnić pokładane w nim nadzieje.

Donyell MALEN (PSV Eindhoven -> Borussia Dortmund – 30 milionów euro)

Holenderski zawodnik ma sprawić, że kibice ekipy z Signal Iduna Park szybko zapomną o Jadonie Sancho. Malen ma za sobą bardzo udany poprzedni sezon. 19-latek wystąpił w 45 spotkaniach PSV, w których zdobył 27 bramek, a ponadto zanotował 10 asyst. Borussia zapłaciła za piłkarza 30 milionów euro, ale wygląda na to, że to dobrze zainwestowane pieniądze i niebawem suma ta może wzrosnąć. Malen ma już na swoim koncie 13 występów w reprezentacji Oranje, w której strzelił dwa gole. W trakcie ostatniego Euro 2020 wystąpił w czterech meczach, notują w nich dwa kluczowe podania.

👍✔️ Borussia Dortmund hat den niederländischen Nationalspieler Donyell #Malen von der @PSV Eindhoven verpflichtet. Der 22-Jährige hat einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag unterschrieben.



Alle Infos 👉 https://t.co/NcFB1fqRaz — Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2021

Fikayo TOMORI (Chelsea FC -> AC Milan – 29,2 miliona euro)

Anglik nie potrafił przekonać do siebie ówczesnego menedżera Chelsea Franka Lamparda. Sytuacji nie zmieniła roszada na stanowisku opiekuna chelsea, gdy stery nad zespołem objął Thomas Tuchel. Zawodnik podjął tym samym decyzję o szukaniu swojego szczęścia w innym miejscu.

Tomori podjął decyzję o tym, aby zasilić szeregi Mlanu. W ekipie z Mediolanu stał się kluczową postacią dla trenera Stefano Pioliego. Chociaż zawodnik był w poprzedniej kampanii tylko wypożyczony do Rossonerich, to dobre występy zawodnika wpłynęły na wykupienie Tomoriego i podpisanie z nim umowy do 2025 roku.

Andre SILVA (Eintracht Frankfurt -> RB Lipsk – 23 miliony euro)



Portugalczyk w poprzedniej kampanii robił, co w jego mocy, aby dogonić Roberta Lewandowskiego w wyścigu po koronę króla strzelców. Gdy jednak Polak włączył drugi bieg, to Andre Silva został daleko z tyłu. Ostatecznie zakończył sezon z 28 golami na koncie, tracąc do Lewego trzynaście trafień.

Portugalski napastnik i tak na brak zainteresowanie nie mógł narzekać. Były zawodnik między innymi FC Porto, Sevilli, czy Milanu ostatecznie związał się z Lipskiem, gdzie będzie rywalizował o miejsce w składzie między innymi z Youssefem Poulsenem oraz Emilem Forsbergiem.

Memphis DEPAY (Olympique Lyon – FC Barcelona – wolny transfer)

Holenderski zawodnik wyróżnia się nieszablonową karierę. W latach 2015-2017 bronił barw Manchesteru United, gdzie nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Odbudował się jednak w Olympique Lyon, co skutkowało tym, że FC Barcelona zarzuciła sieci na Holendra.

W ekipie z Camp Nowu zawodnik trafił pod skrzydła Ronalda Koemana. Depay ma dopiero 27 lat, ale już może pochwalić się niezwykłym doświadczeniem. W presezonie świetnie układa się współpraca zawodnika z Antoinem Grizmannem, co może niepokoić Tricao, czy Ansu Fatiego.

Został pozyskany przez Blaugranę na zasadzie wolnego transferu, więc ryzyko nieudanej transakcji jest też mniejsze.

✒️ Heart of a Lion

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

Gianluigi DONNARUMMA (AC Milan – Paris Saint-Germain – wolny transfer)

Po świetnych Mistrzostwach Europy włoski bramkarz jest uważany przez wielu za najlepszego młodego bramkarza na świecie. Ma na swoim koncie triumf na Euro 2020, a tak naprawdę wielka kariera dopiero przed Donnarummą.

22-latek trafił do Paris Saint-Germain na zasadzie wolnego transferu. Zawodnik związał swoją przyszłość z klubem ze stolicy Francji na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu jego kontraktu z Milanem. Rywalizacja o miejsce w składzie wicemistrzów Ligue 1 zapowiada się niezwykle ekscytująco.

W poprzednim sezonie numerem jeden w bramce PSG był Keylor Navas. Niewykluczone, że Kostarykanina spotka jednak podobny los, jak w Realu Madryt. Los Blansos w 2018 roku pozyskali Thibauta Courtoisa z Chelsea i Navas musiał się godzić z rolą rezerwowego.

Georginio WIJNALDUM (Liverpool FC -> Paris Saint-Germain – wolny transfer)

Pozyskanie holenderskiego pomocnika na zasadzie wolnego transferu przez PSG to bez wątpienia sukces klubu z Francji. Wijnaldum przez długi czas był postrzegany jako zawodnik, znajdujący się na liście życzeń FC Barcelony. Ostatecznie jednak zawodnik zakotwiczył w ekipie z Ligue 1.

Holender nie widział dla siebie przyszłości w szeregach Katalończyków, dlatego zdecydował się na dołączenie do PSG. W ekipie z Paryża swoim doświadczeniem ma pomóc rozwinąć się młody zawodnikom. Druga linia wicemistrzów Ligue 1 z Marco Verrattim, Anderem Herrerą i Wijnaldumem wygląda w teorii zabójczo.

🆕🎙️💬



Notre recrue @GWijnaldum a accordé une interview à #PSGtv à son arrivée à Paris. L'international néerlandais évoque ce nouveau défi dans sa carrière, et les ambitions qui l'animent ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 22, 2021

