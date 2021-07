Letnie okienko transferowe 2021 zostało otwarte. Zanim do tego doszło, to już kilka transakcji zostało potwierdzonych. Największe hity prawdopodobnie dopiero przed nami. Mimo wszystko przedstawiamy poniżej grupę zawodników, którzy już są pewni tego, że w nowej kampanii będą bronić barw nowych klubów.

1 lipca 2021 roku zostało otwarte letnie okienko transferowe

W czołowych liga europejskich sesja transferowa potrwa do końca sierpnia 2021

Goal.pl przygotował TOP 13 zawodników, którzy już zmienili przynależność klubową

Okienka transferowe to część piłkarskiego życia, która emocjonuje kibiców nie mniej, niż mecze piłkarskie. Informacje o tym, kto, za ile i na jaką pozycję trafi do konkretnego zespołu, sprawiają, że dyskusja o piłce nożnej może być toczona wciąż i za każdym razem mogą być poruszane nowe wątki. Jak dotąd kilka ciekawych ruchów już zostało potwierdzonych. Zachęcamy naszych czytelników do wyrażania opinii na temat konkretnych transferów w komentarzach.

Dayot UPAMECANO (RB Lipsk -> Bayern Monachium – 42,5 miliona euro)

Sternicy Die Roten Bullen nie mogli wiele zdziałać, aby zatrzymać zawodnika u siebie. Dayot Upamecano miał wpisaną w kontrakcie klauzulę odstępnego, którą Bayern Monachium zdecydował się aktywować. Zawodnik mimo 22 lat już stał się jednym z najlepszych na swojej pozycji. Do Lipska dołączył w 2017 roku z FC Salzburg, kosztując wówczas 10 milionów euro. W ekipie z Red Bulla Arena niezwykle się rozwinął.

Chętnych na transakcję z udziałem Francuza nie brakowało. Ostatecznie jednak najbardziej zdeterminowani byli Bawarczycy. Wygląda na to, że Bayern może wiele zyskać na transferze z udziałem Upamecano. Tym bardziej że z klubem rozstali się tacy zawodnicy jak David Alaba, czy Jerome Boateng. Mając jeszcze na uwadze to, że doskonale zawodnika zna Julian Nagelsmann, to można przypuszczać, że to będzie filar defensywy monachijskiej ekipy.

OFFICIAL: Bayern Munich confirm the signing of Dayot Upamecano from RB Leipzig ✍️ pic.twitter.com/9C2eyFa7fu — Goal (@goal) February 14, 2021

Ibrahima KONATE (RB Lipsk -> Liverpool FC – 41,5 miliona euro)

Kolejny kluczowy zawodnik Die Roten Bullen, który zdecydował się na zmianę klubu. Podobnie jak w przypadku Upamecano wpływ na taki rozwój wydarzeń miał punkt w regulaminie dotyczący klauzuli odstępnego. Działacze Lipska otrzymali za Ibrahima Konate ponad 40 milionów euro. Dzięki tej sumie z pewnością decydenci niemieckiego klubu będą mogli odbudować się w defensywie.

22-latek urodzony w Paryżu trafił do ekipy z Red Bull Arena na zasadzie wolnego transferu z Sochaux. Transakcja okazała się strzałem w dziesiątkę. Mając na uwadze to, z jakimi kłopotami w poprzedniej kampanii borykali się The Reds, to można zakładać, że Konate okaże się panaceum na grę defensywną drużyny z Anfield Road. Bardzo ciekawie może wyglądać blok defensywny Liverpoolu oparty na duecie Virgil Van Dijk-Ibrahima Konate.

Fikayo TOMORI (Chelsea FC -> AC Milan – 28,5 miliona euro)

Angielski piłkarz nie znajdował uznania u Franka Lamparda w szeregach The Blues. Po przybyciu do ekipy ze Stamford Bridge Thomasa Tuchela jego sytuacja nie uległa także zmianie, bo przywrócony do łask został Antonio Rudiger. Tym samym dni Fikayo Tomoriego w ekipie z Londynu wydawały się policzone.

Zawodnik został wypożyczony zimą do Milanu i okazało się to dobrym rozwiązaniem nie tylko dla samego piłkarza, ale również dla przedstawiciela Serie A. Tomori stał się kluczową postacią w szeregach Rossonerich. Władze Milanu ostatecznie zdecydowały się na wykupienie zawodnika, wierząc w jego potencjał i Tomori związał swoją przyszłość z ekipą z San Siro do 2025 roku.

Weston MCKENNIE (FC Schalke 04 -> Juventus FC – 18,5 miliona euro)

Amerykanin trafił do klubu z Turynu latem minionego roku. Zawodnik miał wzmocnić drugą linię ówczesnych mistrzów Włoch. Chociaż miał na swoim koncie występy w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, to korki od szampanów po jego transferze nie wystrzeliwały. Rzeczywistość jednak pokazała, że transfer z udziałem Westona McKenniego był świetnym ruchem ze strony władz Juventusu.

Pomocnik zrobił dobre wrażenie nie tylko na władzach klubu, ale również na kibica Starej Damy. Niektórzy nawet zaczęli porównywać McKenniego do Edgara Davisa, ze względu na jego waleczność i napędzanie zespołu do walki. Już w drugiej połówce sezonu 2020/2021 sternicy turyńskiego klubu zdecydowali się na transfer definitywny z udziałem piłkarza.

OFFICIAL: Juventus signs Weston McKennie on a permanent deal for $22M, through 2025 ⚪⚫ pic.twitter.com/OvY6qlGeZX — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 3, 2021

ANGELINO (Manchester City -> RB Lipsk – 21 milionów euro)

Zawodnik dał się zapamiętać kibicom nie tylko z dobrej gry, ale również konkretnego porównania Josepa Guardioli do Juliana Nagelsmanna. “Jest duża różnica pomiędzy szefem Man City i Lipska. Jeden dał mi pewność siebie i wspierał mnie, a drugi tego nie robił i podcinał mi skrzydła. Zaufanie jest dla mnie wszystkim” – mówił swego czasu Angelino. Cytat z wypowiedzią piłkarza podsumowuje najlepiej to, jakie relacje 24-latek miał z opiekunem Obywateli. W końcu jednak piłkarz trafił na wypożyczenie do Die Roten Bullen. Zawodnik w Lipsku mógł liczyć na kredyt zaufania. Niemiecki klub zdecydował się ostatecznie na wykupienie piłkarza. Jak na razie w Bundeslidze zawodnik zaliczył 39 meczów, w których strzelił pięć goli, notując również osiem asyst.

OFFICIAL: RB Leipzig have triggered left-back Angeliño's €18.6m release clause, with the Spanish player's loan from Manchester City set to become permanent. pic.twitter.com/tQB4Sioyfb — Transfer News Central (@TransferNewsCen) February 14, 2021

Mike MAIGNAN (Lille OSC -> AC Milan – 13 milionów euro)

Fakt, że Gianluigi Donnaruma nie zdecydował się na przedłużenie umowy z Milanem, sprawił, że wicemistrzowie Serie A musieli poszukać nowego bramkarza. Wybór padł na mistrza Francji. Mike Maignan dołączył do ekipy z Mediolanu, mając budować swoją karierę na włoskich boiskach. W przypadku byłego bramkarza Lille nie można mówić o talencie porównywalnym do Włocha. Chociażby ze względu na to, że Donnaruma debiutował w Milanie w wieku zaledwie 15 lat. Niemniej Maignan to solidny bramkarz, którzy może sprawić, że smutek po odejściu Donnarummy nie będzie trwał długo.

Bryan REYNOLDS (FC Dallas -> AS Roma – 6,75 miliona euro)

Amerykański piłkarz trafił do Włoch już w styczniu tego roku na zasadzie wypożyczenia, ale od tamtej pory rozegrał w koszulce Romy tylko kilka meczów. 1 lipca stał się pełnoprawnym zawodnikiem rzymian, którzy wyłożyli 6,75 miliona euro na transakcję z udziałem Bryana Reynoldsa. Niemniej dodatkowe bonusy mogą dać FC Dallas zysk kolejnych pięć milionów euro. Roma wyścig po 19-latka wygrała między innymi z Juventusem, który również wyrażał zainteresowanie tym zawodnikiem. Reynolds wybrał stołeczny klub, wierząc, że w jego szeregach będzie mu łatwiej się wybić. Sternicy Giallorossich nie ukrywają, że liczą na taki błysk talentu tego zawodnika, jak to było w przypadku McKenniego w Juve.

Hakan CALHANOGLU (AC Milan – Inter Mediolan – darmowy transfer)

Turecki pomocnik jest bohaterem jednego z najbardziej kontrowersyjnych ruchów transferowych w 2021 roku. Hakan Calhanoglu nie podjął decyzji o przedłużeniu kontraktu z Milanem, dołączając ostatecznie do odwiecznego rywala Interu Mediolan. Wpływ na taki rozwój wydarzeń miały oczekiwania finansowe zawodnika. Rossoneri nie byli w stanie spełnić jego wymagań. Tymczasem decydenci Nerazzurrich nie mieli z tym kłopotu i Turek trafił pod skrzydła Simone Inzaghiego. Można przypuszczać, że piłkarz nie będzie miał łatwego życia w trakcie Derby della Madonnina, gdy kibice będą obecni na trybunach.

🚨 It's official…



Hakan Çalhanoğlu has switched allegiances and is now an Inter player! 🔵⚫️ pic.twitter.com/goK7eLNLos — 90min (@90min_Football) June 22, 2021

Georiginio WIJNALDUM (Liverpool FC – Paris Saint-Germain – darmowy transfer)

Holenderski pomocnik podjął decyzję o kontynuowaniu kariery w Paris Saint-Germain. Spekulacje dotyczące przyszłości Georginio Wijnladuma trwały dobrych kilka miesięcy. Nie brakowało informacji, sugerujących, że piłkarz trafi do Barcelony. Ostatecznie wicemistrzowie Ligue 1 sprzątnęli zawodnika sprzed nosa władz Blaugrany. Wijnaldum to na pewno nie zawodnik, który może dać paryżanom świetlaną przyszłości. Bez wątpienia to jednak zawodnik, który może dać niezbędne doświadczenie PSG. Jednocześnie młodsi piłkarze mogą rozwijać swoje umiejętności pod jego skrzydłami.

Eric GARCIA (Manchester City -> FC Barcelona – darmowy transfer)

Zawodnik rozstał się z klubem z Camp Nou w 2017 roku, dołączając do Manchesteru City. W angielskiej ekipie długo defensor jednak nie rozwijał się zgodnie z oczekiwaniami. Przełom nastąpił w poprzednim sezonie, gdy Eric Garcia pokazał wszystko, aby stać się najwyższej klas środkowym obrońcą. Blaugrana może tylko zyskać na darmowym transferze z udziałem tego piłkarza. Kto wie, czy w przyszłości nie wyrośnie na następcę Gerarda Pique.

Sergio AGUERO (Manchester City -> FC Barcelona – darmowy transfer)

Żywa legenda Obywateli. Łącznie w 389 spotkaniach w szeregach The Citizens zawodnik zdobył dla tej ekipy 260 goli. Sergio Aguero jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Ostatnia kampania nie była co prawda udana dla zawodnika, który w wieku 32 lat zmagał się z kontuzjami. Ostatecznie po zakończeniu umowy z Man City piłkarz zdecydował się na nowe wyzwania.

Jeśli tylko fizycznie zawodnik nie będzie miał kłopotów, to możliwe jest, że Aguero będzie miał podobny wpływ na postawę Barcy, jak to miało miejsce swego czasu w przypadku Luisa Suareza. Niewykluczone, że przybycie reprezentanta Argentyny do Barcelony ma też inne kluczowe znaczenie. Aguero może wpłynąć na podpisanie nowego kontraktu Lionela Messiego z Barcą.

OFFICIAL: Sergio Aguero has completed his move to Barcelona 🔴🔵 pic.twitter.com/GSHN5CEhLb — ESPN FC (@ESPNFC) May 31, 2021

David ALABA (Bayern Monachium – Real Madryt – darmowy transfer)

Austriacki pomocnik ma kontynuować podbijanie świata w Realu Madryt. Po owocnych w sukcesy latach spędzonych w Bayernie Monachium piłkarz zdecydował się na kontynuowanie kariery w szeregach Królewskich. Chociaż Bawarczycy chcieli zatrzymać Davida Alabę, to obie strony nie doszły do porozumienia na płaszczyźnie finansów.

Królewscy pozyskali zawodnika klasy światowej, mającego przede wszystkim wypełnić lukę po Sergio Ramosie lub Raphaelu Varanie, jeśli ten drugi również odejdzie z Realu. Alaba to zawodnik, który ma na swoim koncie mnóstwo trofeów, a ponadto niezwykłe doświadczenie nie dzięki występom w Bundeslidze, ale przede wszystkim w Lidze Mistrzów.

Memphis DEPAY (Olympique Lyon -> FC Barcelona – darmowy transfer)

Holenderski napastnik w powszechnej opinii ma dziwną karierę, która przeplatana jest wzlotami i upadkami. Świetny okres zawodnik notował w PSV Eindhoven, co skutkowało transferem do Manchesteru United. W zespole z Old Trafford piłkarz nie spełniał pokładanych w nim nadziei. Czasu odbudowy zaliczył w Olympique Lyon. Wydaje się, że jest w najlepszym wieku dla piłkarza, aby wejść na szczyt. Ma go osiągnąć w szeregach Barcy. Z drugiej strony Memphis Depay może utrudnić rozwój młodych gwiazd Barcelony takich jak Trincao, czy Ansu Fati. Na plus należy jednak już teraz zaliczyć to, że Holender trafił do ekipy z Camp Nou na zasadzie wolnego transferu, więc Barca nie poniosła większego ryzyka, pozyskując reprezentanta Holandii.