Raków przedłużył kontrakt z napastnikiem i wysłał go na wypożyczenie

Raków Częstochowa powiadomił o przedłużeniu kontraktu z Tomaszem Walczakiem i wysłaniu go na półroczne wypożyczenie do pierwszoligowej Miedzi Legnica.

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Walczak

Oficjalnie: Tomasz Walczak wypożyczony do Miedzi Legnica

Raków Częstochowa poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o podjęciu decyzji w sprawie przyszłości Tomasza Walczaka. 19-letni napastnik najpierw przedłużył kontrakt z Medalikami do 31 grudnia 2026 roku, a następnie został wysłany na wypożyczenie do Miedzi Legnica. Mierzący 192 centymetry atakujący będzie występował w pierwszoligowym klubie do zakończenia sezonu 2024/2025.

Zatem wygląda na to, że Raków Częstochowa nadal wiąże plany z utalentowanym snajperem. W tym momencie perspektywicznemu zawodnikowi byłoby jednak trudno o regularne występy w zespole prowadzonym przez Marka Papszuna. Stąd czasowy transfer piłkarza do drużyny Miedzianki, która walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy. Warto dodać, że Tomasz Walczak jeszcze niedawno grał na takiej samej zasadzie w Pogoni Siedlce.

Środkowy napastnik na boiskach Betclic 2. Ligi rozegrał 12 meczów i zdobył 3 bramki, a teraz spróbuje swoich sił na wyższym poziomie rozgrywkowym. Młody atakujący przeprowadził się do Rakowa Częstochowa w lipcu 2023 roku. Klub z Jasnej Góry ściągnął go z Wisły Płock po tym, jak wygasła umowa zawodnika z ekipą Nafciarzy. Do tej pory Tomasz Walczak nie otrzymał poważnej szansy w drużynie Medalików.