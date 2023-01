PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United dokonał sprowadził tylko dwóch zawodników w styczniowym okienku. Przed zbliżającym się Deadline Day Erik ten Hag wypowiedział się na temat aktywności jego klubu na rynku transferowym i zasugerował kolejne ruchy przed ostatnim dniem stycznia.

Manchester United w styczniu pozyskał tylko dwóch piłkarzy

Czerwone Diabły muszą szukać kolejnych transferów, twierdzi Erik ten Hag

Trener ekipy z Old Trafford ma nadzieję, że to nie koniec wzmocnień w zimowym okienku

To nie koniec okienka dla United?

Erik ten Tag wezwał Manchester United do „zdecydowanego ataku” w ostatnie dni styczniowego okienka, jeśli tylko nadarzy się okazja na przeprowadzenie transferów. Na razie na Old Trafford pojawili się tylko dwaj piłkarze – Jack Butland i Wout Weghorst, którzy dołączyli do ekipy Czerwonych Diabłów na zasadzie półrocznych wypożyczeń.

– W nadchodzących dniach, gdybyśmy mieli okazję, wykorzystałbym ją, ale to nie zależy tylko ode mnie. Myślę, że takie podejście zawsze musi być w tym klubie – powiedział ten Hag. – Każdego dnia musisz stawać się lepszy, więc jeśli są możliwości, aby stać się lepszym, musisz uderzyć, takie jest moje podejście. Szukam, badam, mam pomysł i mam zawodników, którzy mogą wzmocnić skład – dodał Holender.

Kto mógłby zasilić szeregi United? Aktualnie najwięcej mówi się w kontekście letnich transferów. Jednak jeżeli drużyna z czerwonej części Manchesteru zamierza skutecznie walczyć o miejsce na podium Premier League i zwycięsko wyjść z rywalizacji w pucharach, aktywność na rynku w ostatnich dniach stycznia będzie konieczna.