Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jakub Kałuziński

Kolejny Polak w Borussi Dortmund?

Jakub Kałuziński ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach tureckiego Antalyasporu. 21-letni pomocnik w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Z kolei jego drużyna ulokowała się na 10. miejscu w tabeli Super Ligi. M.in. stąd też były gracz Lechii Gdańsk otrzymał wstępne powołanie do kadry na Euro 2024 w Niemczech. Mógł on przez kilka dni trenować z reprezentacją Polski, ale jednak finalnie Michał Probierz – mówiąc kolokwialnie – zdecydował się go odstrzelić.

Niemniej Kałuziński z pewnością w ostatnich miesiącach podbił swoją wartość i może liczyć na zainteresowanie z innych, mocniejszych klubów w Europie. Według informacji portalu “Weszło”, mocno zainteresowana pozyskaniem Polaka jest Borussia Dortmund. Działacze tegorocznego finalisty Ligi Mistrzów przyglądają się sytuacja 21-latka.

Temat przenosin wychowanka Lechii nie wydaje się abstrakcyjny ponieważ w ostatnim czasie nowym trenerem ekipy z Signal Iduna Park został Nuri Sahin. Więcej o tym ruchu BVB pisaliśmy tutaj: Borussia wybrała nowego trenera. Niegdyś błyszczał jako piłkarz.

Były znakomity środkowy pomocnik miał przyjemność pracować z reprezentantem Polski w Antalyasporze, gdzie bardzo go chwalił i mówił nawet, że może kiedyś jeszcze będą razem pracować. To właśnie osoba Turka ma być kluczowa przy transferze do Borussi.

