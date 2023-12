IMAGO / Christian Schroedter Na zdjęciu: Timo Werner

Narastają problemy Timo Wernera przed EURO 2024

Napastnik jest wręcz siłą wypychany z Lipska

Już w styczniu zawodnik może zmienić otoczenie

Timo Werner opuści RB Lipsk?

Już w zimowym okienku transferowym może dojść do ciekawego transferu w Bundeslidze. Dziennikarze “Bilda” poinformowali bowiem, że Timo Werner nie znajduje się w planach RB Lipska. Reprezentant Niemiec spotkał się nawet z działaczami klubu, którzy mieli mu przekazać, że rozsądne będzie wypożyczenie do gorszego klubu. Wszystko po to, aby zawodnik odbudował formę przed zbliżającym się EURO.

Timo Werner ponownie trafił do zespołu “Czerwonych Byków” latem 2022 roku. W ubiegłym sezonie zdołał strzelić 16 goli. Ale w obecnie trwającej kampanii ma ich na koncie zaledwie dwa. Niemcowi w odnalezieniu formy nie pomaga również kontuzja przywodziciela, która ostatnio mu doskwierała.

Wychowanek VfB Stuttgart w ostatnim czasie był łączony z Realem Madryt oraz Manchesterem United. Jednak dziś trudno sobie wyobrazić, żeby 27-latek zasilił szeregi jednego z europejskich gigantów.

