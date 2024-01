Timo Werner jest coraz bliżej powrotu do Premier League. Jednak kierunek transferu zmienił się w ostatniej chwili. "Sky Sport" podaje, że trwają finalne rozmowy Lipska z Tottenhamem ws. wypożyczenia napastnika do końca sezonu.

Imago / Christian Schroedter Na zdjęciu: Timo Werner

Timo Werner może udać się na wypożyczenie do Tottenhamu

Napastnik nie jest zadowolony z czasu gry w Lipsku

W przeszłości Niemiec był piłkarzem Chelsea

Tottenham rozmawia z Lipskiem ws. wypożyczenia Timo Wernera

Timo Werner z całą pewnością wróci do gry w Premier League. Zmienił się tylko klub, do którego Niemiec ma zostać wypożyczony. Nie będzie to, jak uważano wcześniej Manchester United. W staraniach o napastnika 20-krotnych mistrzów Anglii ubiegł Tottenham. “Sky Sport” informuje, że rozmowy na temat przejścia snajpera do drużyny Ange Postecoglu są w kluczowej fazie, a dzisiaj mają być kontynuowane.

Dla 27-latka nie będzie to pierwsza przygoda z angielską piłką. W latach 2020-2022 był piłkarzem Chelsea. Obecny sezon Wernera przebiega pod znakiem kontuzji. Snajper Lipska już dwukrotnie był zmuszony z przymusu odpocząć od futbolu. Najpierw doskwierał mu ból w plecach, a później zmagał się z urazem mięśni przywodzicieli.

W tym sezonie wystąpił w 14 spotkaniach, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Jednak głównie pojawiał się na placu gry, wchodząc z ławki rezerwowych.