Krystalizuje się kwestia przenosin Pedro Tiby do Legii Warszawa. “Super Express” poinformował, że portugalski pomocnik w niedzielę przejdzie testy medyczne w stołecznym klubie.

W środę Lech Poznań poinformował o nieprzedłużeniu umowy z Pedro Tibą

Z tej szansy skorzysta Legia Warszawa, która za darmo ściągnie do siebie Portugalczyka

W grze o tego gracza były jeszcze Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk i Wisła Kraków

W niedzielę pojawiły się pierwsze informacje dotyczące transferu Pedro Tiby do Legii Warszawa, o czym jako pierwszy poinformował portal weszło. W środę z kolei włodarze Lecha Poznań poinformowali, że nie przedłużą umowy z Tibą (a także z bramkarzem Mickey van der Hartem). Dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa, tak wypowiadał się o 33-latku: – Pedro to świetny piłkarz, który grał u nas przez cztery lata, był jednym z liderów zespołu, który awansował w 2020 roku do fazy grupowej Ligi Europy. Teraz też, kiedy tylko była potrzeba, w najlepszy możliwy sposób pomagał drużynie, dodawał jej ogromne doświadczenie w ważnych momentach i dołożył istotną cegiełkę do mistrzostwa kraju.

Z tej okazji ma skorzystać Legia Warszawa. Wielkim admiratorem talentu Tiby jest Konsta Runjaic, prawdopodobny nowy szkoleniowiec stołecznego klubu, który zamierza ustawiać w jedenastce dwie “ósemki” w środku pola. Tiba ma podpisać z Legią 2-letni kontrakt.

Tibą, poza Legią, poważnie zainteresowane miały być również Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk i Wisła Kraków.

