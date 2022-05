fot. PressFocus Na zdjęciu: Pedro Tiba

Lech Poznań w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej poinformował, że Mickey van der Hart oraz Pedro Tiba rozstaną się z klubem. Sternicy Kolejorza podjęli decyzję, że nie przedłużą wygasających z końcem czerwca 2022 roku kontraktów z zawodnikami.

Lech podjął decyzję w sprawie dwóch zawodników

Mickey van der Hart i Pedro Tiba po sezonie rozstaną się z Kolejorzem

Kontrakty Holendra i Portugalczyka nie zostaną przedłużone

Mickey van der Hart i Pedro Tiba odejdą z Lecha

Lech Poznań kilka dni temu został mistrzem Polski na kolejkę przed końcem sezonu 2021/2022 w PKO Ekstraklasie. W najbliższy weekend w starciu przeciwko Zagłębiu Lubin drużyna Macieja Skorży będzie mogła oficjalnie zacząć świętowanie związane z wywalczeniem ósmego w historii klubu mistrzostwa Polski.

W środę 18 maja 2022 roku światło dzienne ujrzała natomiast nowina, że po zakończeniu z klubem rozstaną się Mickey van der Hart i Pedro Tiba. Biuro prasowe ekipy z Poznania potwierdziło zatem medialne spekulacje dotyczące zawodników.

– Obu przedstawiliśmy naszą decyzję, że ich kontrakty nie zostaną przedłużone. Pedro to świetny piłkarz, który grał u nas przez cztery lata, był jednym z liderów zespołu, który awansował w 2020 roku do fazy grupowej Ligi Europy. Teraz też, kiedy tylko była potrzeba, w najlepszy możliwy sposób pomagał drużynie, dodawał jej ogromne doświadczenie w ważnych momentach i dołożył istotną cegiełkę do mistrzostwa kraju – powiedział dyrektor sportowy Lecha Poznań – Tomasz Rząsa cytowany przez oficjalną stronę internetowa klubu.

Pedro Tiba oraz Mickey van der Hart po wywalczeniu mistrzostwa Polski odchodzą z Lecha Poznań. Pion sportowy klubu zdecydował o nieprzedłużeniu wygasających 30 czerwca kontraktów portugalskiego pomocnika oraz holenderskiego bramkarza. https://t.co/JgsdDQkjqs — Lech Poznań 🥇 (@LechPoznan) May 18, 2022

– To samo dotyczy obsady bramki. Mickey był u nas trzy lata, w kończącym się sezonie w lidze zagrał 15 razy, w połowie z tych spotkań zachował czyste konto i przyczynił się do sukcesu drużyny, ale teraz nasze drogi się rozchodzą. Także chcemy mu podziękować za postawę i serce, jakie wkładał w grę w Poznaniu. Obu graczom życzymy powodzenia na dalszym etapie kariery – uzupełni przedstawiciel klubu z Bułgarskiej.

Lech czasu na radość po wywalczeniu mistrzostwa Polski nie ma dużo. 10 czerwca zawodnicy Kolejorza mają wrócić do treningów, mając przygotowywać się do kolejnej kampanii. Pierwszy mecz eliminacyjny do Ligi Mistrzów lechici rozegrają 5 lub 6 lipca.

Czytaj więcej: Lech pręży muskuły. Mistrz gotowy do pobicia rekordu transferowego ligi