IMAGO / Paul Terry Na zdjęciu: Thiago Silva

Thiago Silva latem prawdopodobnie odejdzie z Chelsea

Środkowy obrońca może wrócić w rodzinne strony

Fluminense pracuje nad transferem 39-latka

Fluminense zrobi wszystko, żeby sprowadzić Thiago Silvę

Kontrakt Thiago Silvy z Chelsea kończy się już 30 czerwca 2024 roku i wszystko wskazuje na to, że umowa między stronami ostatecznie nie zostanie przedłużona. 39-letni stoper latem będzie mógł zatem dołączyć do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu.

Nad pozyskaniem 113-krotnego reprezentanta Canarinhos od jakiegoś czasu pracuje Fluminense, w którym doświadczony obrońca stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Dyrektor sportowy brazylijskiego klubu Fred wyjawił, że Trójkolorowi marzą o zakontraktowaniu weterana.

– Sprowadzenie Thiago Silvy jest naszym marzeniem od dawna, prezydent rozmawia z nim praktycznie co tydzień. Thiago ma ważny kontrakt z Chelsea, kibicujemy mu, osobiście przyjaźnię się z nim i jestem wielkim fanem jego charakteru. Silva zasługuje na wszystko, co najlepsze. On wie, że tutaj drzwi są dla niego szeroko otwarte – powiedział dyrektor sportowy Fluminense Fred w rozmowie z “ESPN Brasil”.