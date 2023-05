IMAGO / Katie Chan Na zdjęciu: Dejan Kulusevski

Tottenham zdecydował się wykupić Kulusevskiego z Juventusu

Spurs nie musieli tego robić, ponieważ nie zostały spełnione warunki obowiązkowego wykupu

Koguty są jednak zadowolone z gry Szweda i wiążą z nim przyszłość

Kulusevski zostaje w Tottenhamie

Kulusevski dołączył do Tottenhamu w ramach 18-miesięczną umowy wypożyczenia z Juventusu w styczniu 2022 roku, zobowiązując Spurs do zakupu skrzydłowego za 31 milionów funtów, jeśli rozegra co najmniej 20 meczów w Premier League w tym sezonie, a klub zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów.

Drugi warunek nie został spełniony, ale Koguty i tak chcą wykupić Kulusevskiego mimo, iż w obecnej sytuacji nie są tego zobowiązani.

Szwed nie był pewny swojej przyszłości. – Porozmawiam z klubem i zobaczymy, jaki jest plan z ich strony. Oczywiście, że chciałbym zostać, ale najpierw musimy omówić pewne kwestie – mówił w poniedziałek Kulusevski.

Oczywistym było, że w tej sytuacji wszystko zależy od klubu, który ostatecznie miał zdecydować się wykupić Kulusevskiego, twierdzi The Athletic. Choć Szwed nie miał tak udanej końcówki kampanii, w klubie widzą w nim ogromny potencjał i wiążą z nim najbliższe lata.

