Po zdiagnozowaniu u Sebastian Hallera guza jądra, Borussia Dortmund pilnie potrzebuje klasowego napastnika. Szkoleniowiec BVB, Edin Terzic podkreślił po pucharowym meczu z TSV 1860 Monachium, jaka jest jego rola w poszukiwaniach dobrego atakującego.

Edin Terzic podkreślił, że nie przeczesuje rynku transferowego w poszukiwaniu następcy Sebastiana Hallera

Uważa, że kogoś takiego może znaleźć w obecnej kadrze Borussii Dortmund

Bez Hallera, BVB wygrała w piątek z TSV 1860 Monachium w meczu 1/32 finału Pucharu Niemiec

Milik albo Piątek zastąpią Hallera?

Transfer Sebastiana Hallera, strzelca 34 goli w sezonie 2021/2022 do Borussii Dortmund, był jednym z najważniejszych transferowych wydarzeń w Niemczech. Na Signal Iduna Park nie cieszono się jednak długo z pozyskania reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. U Hallera przed kilkoma dniami zdiagnozowano guz jąder, co oznacza długą przerwę w grze.

BVB znalazła się zatem w trudnym położeniu, bo przed rozpoczęciem rozgrywek Bundesligi, w dalszym ciągu musi poszukiwać klasowego atakującego. Na giełdzie transferowej padają różne nazwiska – zaczęło się od spekulacji o transferze Luisa Suareza, teraz najwięcej mówi się o polskich napastnikach (Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek), niedawno padło również nazwisko Anthony`ego Modeste. Szkoleniowiec dortmundczyków, Edin Terzic do tych spekulacji podchodzi jednak ze spokojem.

Terzic odpowiedzialny za rozwiązania wewnętrzne

– Historia z Hallerem brutalnie nas boli – przyznał Terzic po wygranym meczu 1/32 finału Pucharu Niemiec z TSV 1860 Monachium. – Nic nie możemy jednak na to poradzić. Na co dzień, drużyna bardzo tęskni za Hallerem. Nie może on na razie dla nas grać, ale my możemy grać dla niego.

– Moja praca w tym zakresie to jednak dbanie o rozwiązania wewnętrzne. Za to jestem odpowiedzialny. Mamy świetny dział młodzieży i kilku naprawdę obiecujących graczy w kadrze. Co do ewentualnych transferów zaś, to naszym mottem powinno być: robisz je, ale o nich nie mówisz – podkreślił.

