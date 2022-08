Pressfocus Na zdjęciu: Donny van de Beek (z prawej)

Ajax chce, aby Donny van de Beek znów był ich piłkarzem. Manchester United nie zgodzi się jednak na transfer, który osobiście blokuje Erik ten Hag.

Donny van de Beek nie radzi sobie reprezentując Manchester United

Pojawiła się opcja powrotu Holendra do byłego klubu

W to, że Holender odbuduje się w Anglii wierzy Erik ten Hag

Erik ten Hag chce odbudować rodaka

Manchester United we wrześniu 2020 roku wydał 39 milionów euro, aby Donny van de Beek reprezentował ich barwy. Wówczas ruch ten wydawał się być zasadny, ponieważ Holender był istotną częścią Ajaxu, który zachwycał w Lidze Mistrzów. Z dzisiejszej perspektywy transfer pomocnika to błąd, który postara się naprawić Erik ten Hag.

Opiekun Manchesteru United współpracował z 25-latkiem w Ajaxie. Za jego kadencji van de Beek rozegrał 112 meczów, w których strzelił 32 gole oraz zaliczył 29 asyst. Takie statystyki w ekipie Czerwonych Diabłów byłyby marzeniem. O jego spełnienie postara się Erik ten Hag. On wciąż wierzy bowiem w odbudowanie 25-latka.

Szkoleniowiec Manchesteru United jest tak pewny swego, że nie dał zgody na to, aby van de Beek opuścił Old Trafford. Holendra chciał wypożyczyć Ajax, który oferował angielskiemu klubowi wypożyczenie. Amsterdamczycy nie byli jednak w stanie pokryć w pełni tygodniówki 25-latka (100 tysięcy funtów), więc większą część i tak musiałby płacić Manchester United. Transakcja ta być może sprawiłaby, że zgodę na transfer dostałby Antony. Brazylijczyk chce trafić do zespołu Erika ten Haga, ale holenderski klub stale odrzuca oferty napływające z Old Trafford.

