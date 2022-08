Manchester United – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (22.08.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Liverpool - Manchester United

Pierwsza Bitwa o Anglię w sezonie 2022/2023, odbędzie się w poniedziałek na Old Trafford. Manchester United podejmie u siebie Liverpool.

Old Trafford Premier League Manchester United Liverpool FC 5.00 4.50 1.66 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2022 21:36 .

Manchester United – Liverpool, typy i przewidywania

W okresie przygotowawczy do bieżącego sezonu, niekwestionowanie lepszy w starciu bezpośrednim był Manchester United, który rozbił Liverpool 4:0. Ten mecz to już jednak historia, ponieważ Czerwone Diabły zaliczyły ogromny regres formy. Trudno też stwierdzić, że The Reds prezentują się jakoś specjalnie, ponieważ nie potrafiły wygrać żadnego meczu w Premier League. Nie mamy jednak wątpliwości, że zdecydowanie bliżej przełamania się i sięgnięcia po premierowe zwycięstwo jest zespół Juergena Kloppa. Uważamy, że to właśnie podopieczni niemieckiego szkoleniowca pokonają zawodników Erika ten Haga. Typujemy triumf Liverpoolu, który zwyciężył w 12 z 15 ostatnich meczów w Premier League.

Manchester United – Liverpool, ostatnie wyniki

Pięć meczów z rzędu bez wygranej to seria, którą ma aktualnie Manchester United. Czerwone Diabły regres formy zaliczyły jeszcze w końcowej fazie okresu przygotowawczego, gdy zremisowały z Aston Villą i Rayo Vallecano raz uległy Atletico Madryt. Drużyna Erika ten Haga w Premier League fatalnie radzi sobie też w Premier League, gdzie na inaugurację została pokonana przez Brighton, a później doznała upokorzenia przez Brentford.

W przypadku Liverpoolu także nie jest tak, jak życzyliby sobie tego w klubie. The Reds sezon 2022/2023 rozpoczęli o zdobycia Tarczy Wspólnoty po zwycięstwie z Manchesterem City. Kolejne oficjalne potyczki to już rozczarowania w wykonaniu podopiecznych Juergena Kloppa. Jego zespół zdobył dotychczas tylko dwa na sześć możliwych punktów. To efekt remisu z Fulham I Crystal Palace.

Manchester United – Liverpool, historia

Historia rywalizacji tych angielskich gigantów jest długa i pasjonująca. Fani Manchesteru United zdecydowanie wolą wracać do spotkań z ery sir Alexa Fergusona, gdy w większości przypadków rozprawiali się z Liverpoolem. Historia współczesna jest bowiem bardzo bolesna dla Czerwonych Diabłów, które szczególnie pragnęłyby zapomnieć o minionym sezonie. W poprzedniej kampanii The Reds triumfowali na Old Trafford 5:0, a na Anfield 4:0.

Manchester United – Liverpool, kursy bukmacherów

Manchester United – Liverpool, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w poniedziałek 22 sierpnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 37-letni Michael Oliver. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.