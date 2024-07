Tanguy Ndombele po latach wrócił do rodzimej ligi. Francuski pomocnik od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem OGC Nice. Zatem 27-latek będzie występował w jednym zespole z Marcinem Bułką.

Tanguy Ndombele

Oficjalnie: Tanguy Ndombele zasilił szeregi OGC Nice

Tanguy Ndombele od lat pozostawał na bocznym torze w Tottenhamie Hotspur. „Koguty” jednak teraz postawiły na swoim i za wszelką cenę chciały pozbyć się francuskiego gracza. Do tej pory wychowanek Amiens był wypożyczany m.in. do Napoli. Od wielu sezonów 27-latek nie prezentuje odpowiedniej formy, zatem Anglicy wyrazili chęć sprzedaży bez odstępnego.

W czwartkowy wieczór wyjaśniła się przyszłość Tanguya Ndombele. Siedmiokrotny reprezentant Francji został nowym zawodnikiem OGC Nice. 27-latek dołączył na Allianz Riviera na zasadzie wolnego transferu, podpisując z klubem kontrakt, który będzie obowiązywał do końca 2026 roku. Pomocnik zatem od przyszłego sezonu będzie dzielił szatnię z reprezentantem Polski – Marcinem Bułką.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że wszystko zostało szybko zakończone, ponieważ ważne jest, aby rozpocząć przygotowania do sezonu z grupą. Gdy tylko przedstawiono mi projekt Nice, nie wahałem się ani chwili. Jestem szczęśliwy i dumny, że mogę dołączyć do klubu. Wspólne ambicje są wielkie, a ja mam własne wyzwania, którym muszę sprostać. Zespół zajął 5. miejsce w lidze i będzie rywalizować w Lidze Europy. Nie mogę się zatem doczekać, aż zabiorę się do pracy – powiedział Tanguy Ndombele po podpisaniu kontraktu.

