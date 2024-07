Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Takefusa Kubo

Media: Liverpool przygotowuje ofertę za Takefusę Kubo

Takefusa Kubo od kilku lat jest jednym z najlepszych skrzydłowych w La Lidze. To nie uchodzi uwadze europejskich gigantów, w tym Liverpoolu. Bardzo ciekawe informacje na temat przyszłości zawodnika Realu Sociedad przekazał japoński serwis “Sponichi”. Wspomniany portal poinformował bowiem, że The Reds przygotowują ofertę za perspektywicznego 23-latka.

Liverpool jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Takefusy Kubo, za którego jest gotowy zapłacić łącznie 65 milionów euro. Płatność zapewne zostałaby rozłożona na raty. Sam piłkarz mógłby liczyć na zarobki na poziomie ponad 12 milionów funtów rocznie.

23-letni skrzydłowy tym samym zostałby najdroższym zawodnikiem oraz najlepiej opłacanym piłkarzem w historii japońskiego futbolu, co byłoby wielką sprawą.

Co ważne, na tym transferze zarobiłby również… Real Madryt. Królewscy wciąż posiadają bowiem 50% praw do karty zawodniczej gwiazdora, więc w przypadku przeprowadzki atakującego do zespołu The Reds, na konto Los Blancos powędrowałaby połowa z ostatecznej kwoty transakcji.

Takefusa Kubo w koszulce Realu Sociedad rozegrał łącznie 85 meczów, zdobył 16 bramek i zaliczył 14 asyst. Gracz z Kraju Kwitnącej Wiśni do baskijskiej drużyny przeniósł się w lipcu 2022 roku za 6,5 miliona euro właśnie z wyżej wspomnianego Realu Madryt.