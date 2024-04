PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Man City gotów wysłuchać ofert za Jacka Grealisha

w barwach Manchesteru City występuje od sierpnia 2021 roku, kiedy to przeprowadził się na Etihad Stadium za 117,5 miliona euro z Aston Villi. Początki lewoskrzydłowego w zespole The Citizens nie były najłatwiejsze, ale 28-latek z miesiąca na miesiąc wyglądał coraz lepiej w drużynie prowadzonej przez Pepa Guardiolę. Zaskakujące informacje w sprawie przyszłości reprezentanta Anglii przekazał “Football Insider”.

Według wspomnianego źródła Manchester City w nadchodzącym letnim okienku transferowym rozważy sprzedaż Jacka Grealisha. Urodzony w Birmingham piłkarz był ważnym zawodnikiem Obywateli w poprzednim sezonie, gdy The Citizens sięgnęli po potrójną koronę. Skrzydłowy w aktualnej kampanii nie prezentuje się już tak dobrze i zanotował wyraźny spadek formy. To podobno skłania włodarzy z Etihad Stadium do pozbycia się 28-latka.

Jack Grealish w 33 spotkaniach obecnych rozgrywek zdobył trzy bramki i zaliczył tyle samo asyst. 35-krotny reprezentant Anglii przez portal “Transfermarkt” jest wyceniany na 65 milionów euro. Wydaje się, że Manchesterowi City ciężko będzie odzyskać zainwestowane w piłkarza prawie 120 milionów euro. Ofensywny piłkarz wraz z Obywatelami dwukrotnie wygrał Premier League (2021/2022 oraz 2022/2023).