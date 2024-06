Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny musi dokonać trudnego wyboru pomiędzy Juventusem i Al Nassr

Juventus, przygotowując się do kolejnego sezonu, planuje zmiany w składzie, szczególnie na pozycji bramkarza. Klub z Turynu jest bliski podpisania kontraktu z Michelem Di Gregorio z Monzy, co może oznaczać zmniejszenie roli Wojciecha Szczęsnego w drużynie. Dodatkowo, Bianconeri prowadzą rozmowy z Mattią Perinem na temat nowego kontraktu, co również wskazuje na możliwe odejście Polaka.

Wojciech Szczęsny dołączył do Juventusu w 2017 roku z Arsenalu, po udanym okresie wypożyczenia do Romy. W barwach Bianconerich rozegrał 252 mecze, zdobywając trzy tytuły mistrza Serie A, trzy Puchary Włoch i dwa Superpuchary Włoch. Reprezentant Polski zyskał reputację jednego z najlepszych bramkarzy we Włoszech, co potwierdził zdobyciem tytułu bramkarza roku w sezonie 2019/2020​.

Al Nassr, znany z agresywnej polityki transferowej, nie zaoferował za Szczęsnego wielkich pieniędzy. Jednak saudyjski klub, który w ostatnim sezonie zajął drugie miejsce w lidze, oferuje mu kontrakt na poziomie około 20 milionów euro, z kolei Juventus pozbył się piłkarza z wysokim kontraktem. W Al Nassr Szczęsny miałby okazję dołączyć do takich gwiazd jak Cristiano Ronaldo, Sadio Mane czy Aymeric Laporte, co z pewnością czyniłoby ten transfer jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Decyzja o ewentualnym transferze leży teraz w rękach Wojciecha Szczęsnego. Choć Juventus dał zielone światło na negocjacje, to sam zawodnik musi zdecydować, czy chce kontynuować swoją karierę w dość egzotycznym, jak na futbolowe realia, miejscu. Wybór nie jest łatwy, biorąc pod uwagę zarówno sportowe ambicje, jak i potencjalne korzyści finansowe.

Przed Szczęsnym jednak najpierw wyzwanie związane z Euro 2024, gdzie reprezentacja Polski zmierzy się w grupie D z Francją, Austrią i Holandią. To może być dodatkowy czynnik wpływający na jego decyzję, ponieważ skupienie się na nadchodzącym turnieju może opóźnić finalizację rozmów transferowych​.

Czy Wojciech Szczęsny zdecyduje się na transfer do Al Nassr i zakończy swój siedmioletni rozdział w Juventusie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, że nadchodzące tygodnie będą miały ogromne znaczenie dla jego kariery.

