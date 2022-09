fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny według najnowszych informacji Evening standard może niebawem wrócić do Premier League. Reprezentant Polski znalazł się na celowniku Chelsea.

Ciekawe doniesienia pojawiły się w angielskich mediach na temat Wojciecha Szczęsnego

32-latek według wieści Evening Standard znalazł się na celowniku Chelsea

Rynkowa wartość Polaka wynosi 15 milionów euro

Chelsea celuje w transfer reprezentanta Polski?

Wojciech Szczęsny dołączył do Juventusu z Arsenalu w 2017 roku. Klub z Turynu pozyskał reprezentanta Polski za 18 milionów euro. W szeregach Bianconerich zawodnik 179 meczów.

Evening Standard sugeruje, że na radarze Chelsea znalazł się Szczęsny, który w przeszłości grał już w Premier League. 32-latek ma na swoim koncie 132 występy w lidze angielskiej, w których zachował 48 razy czyste konto.

Szczęsny w zespole z Londynu miałby zastąpić Edouarda Mendy’ego. Senegalczyk dobrze wszedł do ekipy ze Stamford Bridge. Niemniej w ostatnim czasie dyspozycja zawodnika uległa pogorszeniu, co sprawiło, że władze The Blues zaczęły rozglądać się za wzmocnieniem na pozycji bramkarza.

Aktualny kontrakt polskiego bramkarza z Juve obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Tymczasem rynkowa wartość Szczęsnego wynosi 15 milionów euro. Czy transakcja jest możliwa? Trudno stwierdzić. Jasne jest natomiast, że w przeszłości byli już zawodnicy, którzy najpierw grali w Arsenalu, a później zakotwiczyli w Chelsea. Najlepszymi przykładami są Wiliam Gallas i Cesc Fabregas.

