Szczęsny ma na stole ofertę z Barcelony. Oto szczegóły kontraktu

Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

3 mln euro brutto plus premie – taki kontrakt czeka na Szczęsnego

Wojciech Szczęsny w najbliższych dniach może zostać nowym zawodnikiem FC Barcelony. Obecnie trwają rozmowy zarówno z Dumą Katalonii, jak i z Juventusem. Były bramkarz reprezentacji Polski, aby podpisać kontrakt z nowym klubem, musi osiągnąć porozumienie ze Starą Damą ws. klauzuli, którą podpisał przy rozwiązaniu kontraktu. Jeśli kwestia zostanie rozwiązana, Szczęsny będzie miał otwartą drogę, aby związać się z hiszpańskim gigantem.

O negocjacjach pomiędzy Barceloną a Szczęsnym napisano i powiedziano już prawie wszystko. Natomiast dziennik Sport dotarł do informacji odnośnie zarobków 34-latka. Z ich informacji wynika, że Polak ma na stole ofertę rocznego kontraktu z zarobkami rzędu 3 milionów euro brutto plus premie. To, że oficjalna propozycja umowy została przedstawiona bramkarzowi, potwierdził również Tomasz Włodarczyk i Łukasz Wiśniowski z portalu Meczyki.pl.

Zakulisowe informacje Fabrizio Romano sugerują, że Szczęsny może dogadać się z Barceloną jeszcze dziś. Nawet jeśli do tego dojdzie, to z pewnością na oficjalne potwierdzenie transferu będzie trzeba poczekać kilka dni. Warto zaznaczyć, że za niedługo Barcelona rozegra El Classico z Realem Madryt. Spotkanie na szczycie La Liga odbędzie się 26 października o godzinie 21:00 na Santiago Bernabeu.