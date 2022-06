Źródło: The Sun

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny wypowiedział się na temat ewentualnego transferu Paula Pogby do Juventusu. Reprezentant Polski w rozmowie z brytyjskim The Sun przyznał, że byłby zachwycony, gdyby Francuz trafił do Turynu.

Wojciech Szczęsny przyznał, że byłby zadowolony z transferu Paula Pogby do Juventusu

Francuz rozstał się z Manchesterem United i jako wolny zawodnik może trafić do Turynu

Zawodnik otrzymał od Starej Damy propozycję kontraktu

Pogba musi wybrać nowy klub. Juventus z konkretną ofertą

Paul Pogba oficjalnie rozstał się już z Manchesterem United. Francuz po raz drugi w swojej karierze opuszcza zespół z Old Trafford jako wolny zawodnik. Według mediów, pomocnik jest bliski dołączenia do Juventusu, w którym miał już okazję występować. Stara Dama zaproponowała Pogbie kontrakt, na mocy któego zarabiałby około ośmiu milionów euro za sezon gry. Teraz czeka na odpowiedź zawodnika.

Francuz swoją pierwszą przygodę z Juventusem rozpoczął w 2012 roku, gdy do stolicy Piemontu również trafił jako wolny zawodnik po zakończonej przygodzie z zespołem Czerwonych Diabłów.

Wojciech Szczęsny uważa, że taki ruch byłby wielkim wzmocnieniem bianconerich i byłby zachwycony, jeśli negocjacje zakończą się pozytywnie. – Byłbym zachwycony wiedząc, że tak się stanie. Świetnie spisał się podczas swojej pierwszej przygody z Juventusem. To byłoby niesamowite wzmocnienie składu – odparł reprezentant Polski.

– Jest zawodnikiem światowej klasy, ponadto ma spore doświadczenie, a po za tym dobrze wspomina swój poprzedni czas spędzony w Turynie – dodał Szczęsny.

Pogba odszedł z Juventusu w 2016 roku, gdy wrócił do Manchesteru United za rekordowe 89 milionów funtów. Jednak jego druga przygoda na Old Trafford nie była tak udana, jak można było tego oczekiwać po takim transferze.

