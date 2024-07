fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho do Juventusu, Chiesa do Manchesteru United

Manchester United szuka nowego klubu dla Jadona Sancho. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Borussii Dortmund, gdzie nieco odbudował się po nieudanym okresie na Old Trafford. Jego przyszłość w angielskim klubie była w głównej mierze uzależniona od decyzji wobec Erika ten Haga, z którym skrzydłowy pozostawał w otwartym konflikcie. Holender otrzymał kolejną szansę, co oznacza, że Sancho do Manchesteru United na pewno nie wróci. Obecnie Anglik rozgląda się za nowym pracodawcą, lecz znalezienie go nie jest łatwe. Czerwone Diabły mają swoje oczekiwania, a mało który klub dał się w ostatnim czasie przekonać dyspozycją 24-latka.

Dni Sancho na Old Trafford są policzone. “Tuttosport” informuje, że angielski gigant mógłby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bowiem chętnie przygarnąłby także nowego skrzydłowego. Włoskie media sugerują, że może dojść do wymiany na linii Manchester United – Juventus, w którą wmieszany byłby właśnie Sancho. Miałby on trafić do Turynu, zaś do Premier League przeniósłby się Federico Chiesa. Wszystko to w ramach wypożyczenia. Nowe kluby pokrywałyby sto procent pensji swoich nabytków.

Jakakolwiek oferta nie została złożona, gdyż w obecnej chwili ten potencjalny transfer jest wyłącznie na etapie rozważań. Juventus nie jest szczególnie zadowolony z dyspozycji Chiesy i może zdecydować się na pożegnanie go, kosztem sprowadzenia kogoś nowego.