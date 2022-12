PressFocus Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

Arsenal niedawno złożył ofertę Szachtarowi Donieck za Mychajło Mudryka. Kwota 40 milionów euro nie satysfakcjonuje jednak Ukraińców, którzy odrzucili tę propozycję. Nie jest to jednak żadna niespodzianka dla Kanonierów.

Arsenal zaoferował Szachtarowi Donieck 40 milionów euro kwoty stałej za Mychajło Mudryka

Tak jak oczekiwano, Ukraińcy odrzucili tę propozycję

Niebawem obie strony wrócą do negocjacji; Kanonierom zależy bowiem na jak najszybszym zakontraktowaniu 21-latka

40 milionów euro to za mało za Mudryka

Podczas Mistrzostw Świata w Katarze, Mikel Arteta otrzymał fatalną wiadomość. Gabriel Jesus doznał kontuzji kolana. Ów kolano wymagało operacji, a sam Brazylijczyk wypadł z gry na kilka miesięcy. W Arsenalu zadecydowano o konieczności kupna napastnika już zimą. Jednocześnie nie chodziło tylko o “strażaka”, ale o piłkarza, który może pozostać na Emirates Stadium i stanowić wartość dodaną dla zespołu. Dlatego też kilka dni temu Kanonierzy złożyli ofertę za Mychajło Mudryka. Ukrainiec błyszczał w fazie grupowej Ligi Mistrzów w barwach Szachtara Donieck. Portal Transfermarkt wycenia 21-latka na około 40 milionów euro. I tyle właśnie zaoferowali liderzy Premier League Szachtarowi. Do tej kwoty podstawowej dochodziły też bonusy, ale Ukraińców taka propozycja zdecydowanie nie satysfakcjonuje. Londyńczycy spodziewali się takiej reakcji. Obie strony niebawem powrócą do rozmów. Mudryk zdaje sobie sprawę, że okazja na transfer do tak wielkiej drużyny nie przytrafia się codziennie, dlatego też sam naciska na swój klub.

Mudryk w tym sezonie rozegrał już 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziesięć bramek i osiem asyst.

