PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Kolejny reprezentant Polski zagra w Major League Soccer. Transfer Karola Świderskiego do Charlotte FC stał się faktem, co potwierdził menedżer piłkarza Mariusz Piekarski.

Karol Świderski po trzech latach występów w Grecji zdecydował się na przenosiny do amerykańskiej MLS

Reprezentant Polski jest szóstym polskim zawodnikiem, który będzie miał szansę na występy w nadchodzącym sezonie MLS

Menedżer piłkarza Mariusz Piekarski na łamach Przeglądu Sportowego potwierdził podpisanie kontraktu

Świderski zamienia Grecję na Amerykę

25-letni napastnik przeniesie się za ocean na zasadzie definitywnego transferu z PAOK Saloniki. Grecki klub, który dwa lata temu zapłacił za Świderskiego Jagiellonii Białystok dwa miliony euro, teraz otrzyma od Amerykanów ponad dwukrotnie większą kwotę. Transfer ma bowiem opiewać na pięć milionów euro.

Sprawa transferu jest już przesądzona. Jak poinformował na łamach Przeglądu Sportowego menedżer piłkarza Mariusz Piekarski, reprezentant Polski podpisał już umowę z Charlotte FC. W najbliższych godzinach można spodziewać się oficjalnego potwierdzenia ze strony klubów.

Karol Świderski za ocean przenosi się po trzech latach spędzonych na greckich boiskach. W barwach drużyny z Salonik rozegrał łącznie 134 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich 35 bramek i dokładając do tego 14 asyst. W ostatnim czasie regularnie występował także w reprezentacji Polski. Na chwilę obecną może się pochwalić bilansem 14 spotkań i sześciu goli.

W amerykańskiej MLS Świderski dołączy do kilku innych Polaków. W zespole Charlotte FC będzie występował z Janem Sobocińskim, natomiast barw innych klubów bronią Adam Buksa (New England Revolution), Patryk Klimala (New York Red Bulls), Jarosław Nizegoda (Portland Timbes) i Kacper Przybyłko (Philadelhia Union). Niewykluczone, że grono to się uszczupli, bowiem Buksa i Przybyłko byli w ostatnim czasie łączeni z powrotem do Europy.

Zobacz także: Buksa kuszony przez Włochów. Szykuje się powrót do Europy