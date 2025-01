Świderski może wrócić do Europy! Tyle trzeba zapłacić za Polaka

Karol Świderski najprawdopodobniej zakończy swoją przygodę w Stanach Zjednoczonych. Polski napastnik może wrócić do Europy. Charlotte FC dokonało wyceny i jest gotowe go sprzedać - przekazał portal Gazzetta.gr.

fot. Marty Jean-Louis / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski znów w Grecji? Gigant zainteresowany

Karol Świderski szykuje się do ponownego opuszczenia Stanów Zjednoczonych – tym razem definitywnie. Na początku 2024 roku został wypożyczony do Hellasu Werona, gdzie spędził pół roku. Później wrócił do Charlotte FC, gdzie dograł sezon, zdobywając jeszcze siedem bramek. Mimo niezłych statystyk, klub Major League Soccer nie zamierza kontynuować z nim współpracy. Kontrakt obowiązuje do końca 2025 roku, więc plan zakłada sprzedaż w ciągu najbliższych tygodni.

W przypadku Świderskiego najbardziej prawdopodobny jest teraz powrót do Europy. Niedawno ponownie łączono go z Hellasem, choć w grę wchodzą także inne kraje. Portal Gazzetta.gr donosi, że znów mógłby występować w Grecji. Znalazł się bowiem na radarach tamtejszego giganta, czyli Panathinaikosu. W latach 2019-2022 reprezentował z kolei barwy PAOK-u Saloniki.

Charlotte FC wycenia Świderskiego na trzy miliony euro. Taka kwota wystarczy, aby definitywnie go pożegnać. Trudno przewidzieć, czy Panathinaikos będzie w stanie poradzić sobie z takim wydatkiem.

27-latek za czasów występowania w Grecji notował praktycznie takie same statystyki, jak w MLS. W 135 meczach dla PAOK-u Saloniki zgromadził w sumie 35 bramek i 14 asyst.