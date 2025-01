Karol Świderski od dawna zamierzał opuścić Charlotte i powrócić do Europy. Wszystko wskazuje na to, że ta sztuka w końcu powinna się udać. Z Grecji docierają do nas informacje, że Polak jest coraz bliżej transferu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Pożegnać MLS i wrócić

O odejściu z Charlotte Karol Świderski mówił już od dłuższego czasu. Zresztą, podoba wola była i po stronie klubu, a skoro tak, to wiadomo, że prędzej czy później do rozstania dojdzie. Z informacji, które napływają do nas z Grecji wynika, że napastnik reprezentacji Polski miałby być blisko transferu do Panathinaikosu.

O tym, że znany grecki klub interesuje się Świderskim mówiło się już od pewnego czasu, natomiast teraz – jeśli wierzyć greckim źródłom – miałoby nastąpić mocne zbliżenie stanowisk w kwestii tego transferu. Zresztą, piłkarz ma już za sobą grę w tym kraju, w barwach PAOK Saloniki. A w kontekście potencjalnego transferu w przypadku Świderskiego wymieniano też niedawno Legię Warszawa.