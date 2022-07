PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Sky Sports donosi, że Chelsea jest już bliska osiągnięcia porozumienia z Manchesterem City w sprawie transferu Raheema Sterlinga. Mistrzowie Anglii oczekują za swojego podopiecznego około 58 milionów euro.

Raheem Sterling chce opuścić Manchester City tego lata

Obywatele negocjują w tej sprawie z Chelsea. Chcą za swojego gracza około 58 milionów euro

Oba kluby są już blisko porozumienia. Później The Blues będą jeszcze musieli przekonać samego skrzydłowego warunkami indywidualnego kontraktu

Manchester City i Chelsea bliskie porozumienia

Sky Sports donosi, że niebawem możemy być świadkami kolejnej wielkiej transakcji zawartej tego lata. Chelsea coraz bardziej zbliża się bowiem do żądań Manchesteru City w sprawie Raheema Sterlinga.

Przypomnijmy, że Anglik już rok temu poprosił o odejście. Zależało mu na regularnej grze w wyjściowym składzie. Ostatecznie pozostał na Etihad Stadium, ale teraz sytuacja jest inna. Został mu rok kontraktu, co oznacza, że Obywatele, zostawiając go w drużynie, ryzykują oddaniem go za darmo kolejnego lata. Dlatego też nie zamierzają utrudniać mu odejścia, jeżeli wpłynie adekwatna oferta.

Mistrzowie Anglii wycenili swojego podopiecznego na około 58 milionów euro. Według doniesień, The Blues jest skłonna zapłacić tę kwotę. Dwa wielkie angielskie kluby znajdują się blisko porozumienia. To ciekawe, tym bardziej, że kilka dni temu Manchester City oddał innego napastnika innemu bezpośredniemu rywalowi, gdy Gabriel Jesus trafił do Arsenalu. Najwyraźniej z Erlingiem Haalandem w składzie Pep Guardiola nie obawia się mistrzowskich ambicji The Blues.

Londyńczycy nie mogą jednak jeszcze otwierać szampana. Muszą bowiem wynegocjować jeszcze indywidualny kontrakt 27-latka. Według ostatnich doniesień portalu Sportac, skrzydłowy inkasuje tygodniowo 300 tysięcy funtów. Najlepiej zarabiającym zawodnikiem Chelsea jest obecnie N’Golo Kante. Pensja Francuza wynosi 290 tysięcy funtów. Sterling nie zamierza ponoć godzić się na niższe zarobki. Londyńczycy są zatem w trudnej sytuacji. Jeśli zgodzą się na warunki gwiazdy, mogą rozwścieczyć resztę szatni. Jeżeli się nie ugną, do transferu może nie dojść.

Anglik w minionym sezonie rozegrał 47 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 17 bramek i dziewięć asyst.

