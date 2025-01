Liverpool wyśle pomocnika na kolejne wypożyczenie. Zagra w La Lidze

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Stefan Bajcetić

Stefan Bajcetić o krok od Realu Betis

Podczas ostatniego letniego okienka transferowego Stefan Bajcetić został wypożyczony z Liverpoolu do Red Bulla Salzburg. Defensywny pomocnik pierwotnie miał pozostać w austriackim zespole do końca sezonu 2024/2025. Jednak wszystko wskazuje na to, że czasowy transfer 20-latka do drużyny Byków zostanie skrócony. Aczkolwiek młodzieżowy reprezentant Hiszpanii nie wróci na Anfield Road, bo powędruje na kolejne wypożyczenie.

“Hansi Flick jest honorowym Polakiem” [WIDEO]

Jak dowiedział się hiszpański portal “TodoFichajes.com”, dopinane są ostatnie szczegóły między Realem Betis a Liverpoolem w sprawie przeprowadzki Stefana Bajceticia na Estadio Benito Villamarin. Dla urodzonego w Vigo zawodnika będzie to powrót na Półwysep Iberyjski, gdzie Hiszpan serbskiego pochodzenia stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Wychowanek tamtejszej Celty do akademii angielskiego giganta trafił w 2021 roku.

Real Betis ma problemy finansowe i wypożyczenie Stefana Bajceticia z Liverpoolu jest świetną okazją dla andaluzyjskiego klubu, żeby poważnie wzmocnić skład bez wykładania na stół większych pieniędzy. Na przestrzeni aktualnej kampanii 20-letni pomocnik rozegrał 18 meczów, spędzając na boisku 890 minut. Warto dodać, że mierzącemu 185 centymetrów zdolnemu piłkarzowi jeszcze kilka miesięcy temu przyglądała się słynna FC Barcelona.