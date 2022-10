PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Spezia wyceniła Jakuba Kiwiora. Włoskie media informują, że drużyna z Ligurii żąda za polskiego defensora 30 milionów euro. Jest to kwota, za którą włodarze klubu rozważą sprzedaż swojego zawodnika.

Jakub Kiwior stał się kluczowym zawodnikiem Spezii

Dobre występy sprawiły, że Polak zwrócił na siebie uwagę innych klubów

Ekipa z Ligurii wyceniła reprezentanta Polski na 30 mln euro

Jakub Kiwior wzbudza coraz większe zainteresowanie

Jakub Kiwior stał się w tym sezonie podstawowym zawodnikiem Spezii. Reprezentant Polski ma na swoim koncie jedenaście występów w Serie A oraz dwa w Pucharze Włoch. Jednak oprócz zbieranych minut Kiwior jest bardzo chwalony za swoje występy na włoskich boiskach. Ma dopiero 22 lata i jest uważny za jednego z bardziej perspektywicznych zawodników w swoim zespole.

Dobre występy Kiwiora nie uszły uwadze znacznie silniejszych klubów. Już latem mówiło się, że West Ham United oferował Spezii około 12 milionów euro za reprezentanta Polski, jednak propozycja Młotów została odrzucona. Natomiast w ostatnich tygodniach obrońca był wielokrotnie łączony z Milanem. Rossoneri nie podjęli oficjalnych negocjacji, jednak włoscy dziennikarza są przekonani, że bacznie przyglądają się poczynaniom Kiwiora.

Gdyby Jakub Kiwior faktycznie został sprzedany za około 30 milionów euro to zostałby czwartym najdroższym polskim piłkarzem w historii. Jak dotąd bohaterami droższych transferów byli tylko Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek oraz Robert Lewandowski. Jednak na to przyjdzie zaczekać najwcześniej do najbliższego lata. Obecnie zimowy transfer nie wchodzi w grę, jednak w futbolu niektóre sprawy lubią szybko się zmieniać.

