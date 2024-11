FC Barcelona oraz Chelsea wysłały skautów do obserwacji lewego obrońcy Santosu, Souzy - podaje Ekrem Konur. 18-letni Brazylijczyk uchodzi za wielki talent.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Souza

Souza na radarach Barcelony oraz Chelsea. To wielki talent

Brazylia jest nazywana kuźnią piłkarskich talentów, co pokazały ostatnie lata, gdy na Stary Kontynent przeprowadzili się Vinicius Junior, Rodrygo Goes czy Gabriel Martinelli. Nic więc dziwnego, że skauci europejskich gigantów bacznie monitorują tamtejszy rynek. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, wysłannicy Barcelony oraz Chelsea niedawno obserwowali z wysokości trybun brazylijskiego wahadłowego, Souzę.

Joao Victor de Souza Menezes, bo tak brzmi pełne imię i nazwisko tego piłkarza, jest bardzo utalentowanym zawodnikiem. 18-letni lewy obrońca na początku 2024 roku awansował do pierwszego zespołu Santosu, w którym z tygodnia na tydzień odgrywa coraz ważniejszą rolę. Dotychczasowy bilans bocznego defensora w seniorskiej drużynie wygląda następująco – 8 meczów i 2 asysty – czym przyczynił się on do awansu ekipy Biało-Czarnych na najwyższy poziom rozgrywkowy.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii przykuł uwagę Barcelony oraz Chelsea, które nie boją się stawiać na mniej doświadczonych piłkarzy. W składzie zarówno Dumy Katalonii, jak i Niebieskich nie brakuje bowiem młodych zawodników. Dlatego ewentualna przeprowadzka na Camp Nou lub Stamford Bridge byłaby bardzo ciekawą opcją dla Souzy. Warto dodać, że transfer wychowanka Santosu zapewne wiązałby się z wyłożeniem na stół minimum kilkunastu milionów euro.