PressFocus Na zdjęciu: Gracze Rakowa w meczu z Jagiellonią

Deian Sorescu został nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Przedłużające się negocjacje wicemistrza Polski z Dinamem Bukareszt dobiegły zatem końca, a rumuński klub otrzyma za swojego gracza 700 tysięcy euro kwoty podstawowej. Skrzydłowy podpisał 3,5-letni kontrakt.

Raków Częstochowa pobił swój rekord transferowy, płacąc 700 tysięcy euro za Deiana Sorescu

Rumun może grać na każdej pozycji w ofensywie

Dinamo Bukareszt otrzyma za niego 700 tysięcy euro kwoty podstawowej. Łącznie z bonusami, rumuński klub może zarobić nawet milion

Rekord Rakowa pobity, Sorescu nowym nabytkiem wicemistrza Polski

Nareszcie dobiegła końca saga transferowa związana z Deianem Sorescu. Skrzydłowy zostanie nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa.

By do tego doszło, wicemistrzowie Polski musieli pobić swój rekord transferowy. Wiązało się to z niezwykłą zaciętością, jaką wykazywali się reprezentanci Dinama Bukareszt. Ta postawa sprawiła, że 24-latek nie trafił do Ekstraklasy już latem – wówczas o jego angaż starała się Legia Warszawa.

Skrzydłowy przeniesie się do Częstochowy za 700 tysięcy euro. To o dwieście tysięcy więcej niż pierwotnie proponował Raków. Mowa tu zresztą jedynie o kwocie podstawowej. Jeśli Sorescu spełni zawarte w umowie wymagania odnośnie bonusów, ten transfer może kosztować wicemistrzów Ekstraklasy nawet milion euro. O zakończeniu negocjacji powodzeniem poinformował za pośrednictwem Facebooka rumuński klub. 24-latek podpisał z Rakowem 3,5-letni kontrakt. Jak donosi portal Weszło, ma zarabiać około 22 tysiące euro miesięcznie.

Sorescu ma za sobą udaną rundę jesienną. Rozegrał dziewiętnaście ligowych spotkań, w których zanotował osiem bramek i asystę. Pięciokrotny reprezentant Rumunii może występować na każdej pozycji w ofensywie, a także na wahadłach. 24-latek jeszcze w środę ma dołączyć do nowej drużyny w tureckim Belek.

Czytaj więcej: Wisła Kraków sprowadziła gracza z Bundesligi.

Raków Częstochowa Wisła Kraków 1.75 3.95 5.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19. stycznia 2022 04:31 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin