Przyszłość Paula Pogby wciąż jest nieznana. Ole Gunnar Solskjaer po zwycięstwie nad Leeds United (5:1) wyznał, że wierzy w pozostanie pomocnika na Old Trafford z powodu powrotu kibiców na trybuny.

Przyszłość Paula Pogby jest wciąż nieznana; jeszcze niedawno agent pomocnika deklarował chęć klienta do transferu

W spotkaniu z Leeds United (5:1) Francuz zagrał koncertowo, notując cztery asysty

Po tym meczu Ole Gunnar Solskjaer wyraził nadzieję, że pełne trybuny Old Trafford nakłonią Pogbę do pozostania

Solskjaer: myślę, że pełne trybuny przekonają Pogbę do pozostania

Paul Pogba w niesamowity sposób wszedł w nowy sezon Premier League. Pobił rekord Manchesteru United, notując cztery asysty w jednym ligowym spotkaniu jako pierwszy w historii klubu.

Francuz był tego lata wielokrotnie łączony z przenosinami do innych drużyn, między innymi Paris Saint-Germain. Mimo tych plotek, które podsycał agent gracza, Mino Raiola, Pogba otrzymał niezwykle ciepłe przyjęcie od kibiców na Old Trafford. Ostatecznie 28-latek wraz z Bruno Fernandesem poprowadził Czerwone Diabły do triumfu nad Leeds aż 5:1.

– Ostatnie półtora roku było bardzo dziwne. Jedyna interakcja pomiędzy fanami a piłkarzami odbywała się za pomocą mediów. Powrót fanów jest dla zawodników, takich jak Bruno Fernandes czy Paul Pogba to ważne, bo to jest prawdziwy Manchester United. To tym argumentem przekonałem rok temu Edinsona Cavaniego. Nie można opuścić klubu po sezonie bez kibiców. Krótko mówiąc, czy uważam, że to przekona go [Pogbę – przyp. PP] do pozostania? Tak – powiedział Ole Gunnar Solskjaer po spotkaniu.

Norweg nie szczędził pochwał dla swojego podopiecznego.

– To imponujące, Paul zawsze ma odpowiednią wizję i jakość. Wiem, że nagłówki zostaną zapewne poświęcone Bruno Fernandesowi [zanotował hat tricka – przyp. PP], ale chodzi o wysiłek zespołowy, a także o miejsce, które Mason Greenwood tworzy dla Bruno, otwierając wolne korytarze. Każdy w drużynie dodał cegiełkę do zdobytych przez nas bramek – uważa szkoleniowiec Manchesteru United. – Jestem zachwycony wydolnością Pogby. Nie powrócił do treningów dawno temu, a jest w dobrej formie, gotowy do gry i cieszenia się futbolem. Kocham to, że Paul wywołuje swoją grą uśmiech na twarzach innych – dodał Solskjaer.

Po świetnym występie z Leeds, Manchester United zajmuje obecnie pozycję lidera Premier League. W najbliższą niedzielę Czerwone Diabły zmierzą się z Southampton w ramach drugiej kolejki.

