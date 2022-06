fot. Krystyna Pączkowska / Slaskwroclaw.pl Na zdjęciu: Michał Rzuchowski

Śląsk Wrocław w oficjalnym komunikacie przekazał, że pozyskał Michała Rzuchowskiego. Nowy zawodnik Wojskowych wzmocnił drużynę w pomocy, wiążąc się umową do końca czerwca 2024 roku.

Śląsk Wrocław sfinalizował drugi transfer przed startem nowego sezonu

Szeregi Wojskowych zasilił Michał Rzuchowski

28-latek podpisał kontrakt z nowym pracodawcą na dwa sezony

Śląsk Wrocław z kolejnym wzmocnieniem

Śląsk Wrocław w ostatnim sezonie bronił się przed spadkiem z PKO Ekstraklasy. Działacze WKS-u nie chcą, aby sytuacja powtórzyła się w nowej kampanii. W związku z tym decydują się na finalizowanie transferów z udziałem sprawdzonych w ligowych bojach piłkarzy.

Już wcześniej pojawiła się wiadomość, że szeregi Śląska wzmocnił Martin Konczkowski, który rozstał się z Piastem Gliwice. Tymczasem kolejnym wzmocnieniem wrocławian został Michał Rzuchowski, który podpisał z klubem z Dolnego Śląska umowę do 2024 roku.

– Dołącza do nas zawodnik, jaki z pewnością jest potrzebny naszej drużynie – środkowy pomocnik, potrafiący łączyć grę w defensywie z atakiem. W poprzednim sezonie notował bardzo dobre liczby, strzelił siedem goli i zaliczył osiem asyst. Michał słynie również z tego, że walczy o każdą piłkę i zawsze zostawia serce na murawie. Dzięki wspólnej pracy w Chrobrym dobrze zna się z trenerem Djurdjeviciem, a to na pewno umożliwi mu jeszcze płynniejsze wejście do zespołu – mówił dyrektor sportowy Śląska – Dariusz Sztylka cytowany przez oficjalną stronę internetową Wojskowych.

🆕 Michał Rzuchowski nowym piłkarzem Śląska Wrocław! 🇮🇹



Środkowy pomocnik dołączył do WKS-u z Chrobrego Głogów, podpisując umowę do końca czerwca 2024 roku ✅



Witamy we Wrocławiu i powodzenia! 👊 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) June 8, 2022

Sam zawodnik też podzielił się kilkoma zdaniami po sfinalizowaniu transferu. Zawodnik nie ukrywa, że ma ambitne plany związane z grą w szeregach wrocławian.

– Dogadaliśmy się bardzo szybko. Oferta była konkretna, ja chciałem zmienić klub, więc rozmowy układały się pozytywnie. Śląsk od dłuższego czasu utrzymuje się na najwyższym poziomie, w Ekstraklasie, do tego Wrocław jest pięknym miastem, więc nie miałem wątpliwości, że to dobry wybór. Oczywiście postać trenera Djurdjevicia również miała znaczenie, dobrze współpracowało nam się w Chrobrym i cieszę się, że teraz będziemy wspólnie pracować dla Śląska – powiedział Michał Rzuchowski tuż po podpisaniu umowy z klubem z Wrocławia.

