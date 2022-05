Pressfocus Na zdjęciu: Raphinha

Sezon ma się już ku końcowi, a dla wielu zawodników może oznaczać to ostatnie tygodni w aktualnych klubach. Jednym z nich prawdopodobnie jest Raphinha, który naciska władze Leeds na transfer do FC Barcelony. Katalończycy zwlekają, chcąc poznać dalsze losy Pawi, od których uzależniona będzie cena za Brazylijczyka.

Barca interesuje się Raphiną z Leeds

Gra w tak wielkim klubie byłaby dla Brazylijczyka ogromnym krokiem w karierze

Losy transferu zależne są od utrzymania Leeds w Premier League

Barca trzyma kciuki za spadek Leeds

Raphinha w tym sezonie jest jednym z liderów Leeds United. Pawie wciąż walczą o utrzymanie w Premier League, a cel jest już bliski osiągnięcia. Losy zespołu są istotne dla Barcy, która zgłasza się po Raphinhe. Gdyby Leeds spadło do Championship, automatycznie obniżyłoby to klauzulę odstępnego skrzydłowego, która spadłaby z 75 milionów do 25 milionów euro.

Według Mundo Deportivo zawodnikowi bardzo zależy na transferze do Dumy Katalonii. Dla Brazylijczyka byłby to znaczący krok w jego karierze, a ponadto mógłby liczyć na podwyżkę zarobków. Kwestia transfery jest bardzo złożona. Niepewna dalej jest przyszłość Ousmane Dembele, który ostatecznie może przedłużyć kontrakt z FC Barceloną i pozostać w klubie. Możliwe że mimo to, Katalończycy chcieliby ściągnąć do siebie Raphinhe, jednak za kwotę nie większą niż 25 milionów euro.

Raphinha dał “zielone światło” na przenosiny do Barcelony i czeka na rozwój wypadków. Reprezentant Brazylii w tym sezonie rozegrał 32 spotkania, w których strzelił 10 goli i zanotował trzy asysty. Z klubem wiąże go kontrakt do czerwca 2024 roku.

