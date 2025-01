Skriniar odchodzi z PSG. Zostanie kolegą reprezentanta Polski

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Milan Skriniar

Skriniar trafi do lokalnego giganta

Milan Skriniar w lecie 2023 roku zamienił Inter na Paris Saint-Germain. Kapitan reprezentacji Słowacji nie podbił Parc des Princes – w poprzednim sezonie zaliczył 32 spotkania i spędził na boisku 2250 minut, natomiast w tym zanotował tylko pięć meczów i 381 minut. Brak regularnej gry sprawił, że 29-latek postanowił poszukać nowego klubu. Zainteresowanie pozyskanie defensora PSG wyraziło kilka ekip, w tym Napoli, Tottenham, Aston Villa czy… Real Madryt.

Jednak najbardziej konkretne okazało się Fenerbahce, o czym poinformował Yağız Sabuncuoğlu. Skriniar pojawił się w Stambule, a rozmowy z jednokrotnym mistrzem Włoch i Francji potwierdził sam klub. To właściwie przesądza przeprowadzkę Słowaka na stadion Şükrü Saracoğlu.

Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor. 💛💙 pic.twitter.com/IBzqVA2K3J — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2025

Fenerbahce sprowadzi Skriniara na zasadzie transferu definitywnego. To opcja preferowana przez PSG – inne ekipy miały proponować wyłącznie wypożyczenie. Obecny kontrakt byłego gracza Interu obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 15 milionów euro. Do ekipy Żółtych Kanarków dołączył już Diego Carlos, pozyskany z Aston Villi.

Skriniar w Stambule spotka się między innymi z Sebastianem Szymańskim, reprezentantem Polski.