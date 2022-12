Pressfocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Inter chce, aby Milan Skriniar przedłużył wygasający w lipcu kontrakt. Słowak dostał propozycję nowej umowy, ale nie odpowiedział klubowi.

Milan Skriniar jest kuszony przez piłkarskich gigantów

Zabiegają oni o Słowaka, który w lipcu będzie zawodnikiem bez kontraktu

Inter obawia się o utratę swojego lidera

Inter obawia się o Skriniara

Milan Skriniar reprezentuje Inter Mediolan od ponad pięciu lat. W tym czasie Słowak wyrósł na lidera defensywy aktualnego wicemistrza Włoch. 27-latek w barwach swojej aktualnej drużyny zagrał 236 razy (11 gole i 4 asysty). Klub z siedzibą na San Siro chciałby, aby Skriniar wciąż grał w drużynie Simone Inzaghiego. Nie jest to jednak łatwe.

Aktualna umowa słowackiego stopera ważna jest tylko do 30 czerwca 2023 roku. Minionego lata przez niemal całe okno transferowe zagraniczne media informowały o możliwej zmianie klubu przez Skriniara. Inter otrzymywał bowiem atrakcyjne propozycje transferowe. Finalnie wicemistrz Włoch postanowił, że nie spienięży swojego lidera, choć to byłoby sporym zastrzykiem dla klubowego budżetu.

Inter ma zamiar zatrzymać Skriniara na kolejne sezony. Mediolańczycy podjęli działania w tej sprawie. Zaoferowali oni piłkarzowi sześć milionów euro rocznie. Ta podstawowa kwota może jeszcze wzrosnąć o bonusowy milion euro. Inter nie dostał odpowiedzi od Skriniara, co martwi klub, który obawia się o utratę Słowaka i to za darmo. Latem PSG oferowało defensorowi około dziesięć milionów euro. Inter nie jest w stanie konkurować z taką propozycją, ponieważ aktualna oferta zarobków jest już maksimum tego, co może przedstawić wicemistrz Włoch. Skriniarem interesują się też giganci Premier League.

