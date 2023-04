PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Michał Skóraś świetnie pokazał się na europejskiej scenie podczas kampanii Lecha Poznań w Lidze Konferencji

Jak donosi Sebastian Staszewski, skrzydłowy niebawem opuści PKO BP Ekstraklasę

Jest bliski transferu do Club Brugge. Belgowie zapłacą Kolejorzowi 6-7 milionów euro

Skóraś o krok od przenosin do ligi belgijskiej

Lech Poznań zarobił już świetne pieniądze dzięki dotarciu do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Wszystko wskazuje jednak na to, że Kolejorz będzie zbierał owoce z tej kampanii również latem. Dojdzie do tego za sprawą Michała Skórasia. Chociaż skrzydłowy grał już regularnie w poprzednim sezonie, zwieńczonym mistrzostwem PKO BP Ekstraklasy, to trwająca kampania jest dla niego przełomowa. Wykonał znaczny krok do przodu i pokazał się z dobrej strony na europejskiej scenie. W samej Lidze Konferencji zanotował bowiem pięć bramek i trzy asysty.

Jak donosi Sebastian Staszewski z portalu Interia, już niebawem Skóraś przeniesie się za granicę. Club Brugge prowadzi w tej sprawie ostatnie rozmowy z Lechem Poznań. Kolejorz otrzyma za swojego wychowanka sześć lub siedem milionów euro. Sam piłkarz również doszedł już do porozumienia z belgijskim zespołem.

🆕Michał Skóraś o krok od @ClubBrugge‼ Rozmowy z @LechPoznan są już na ostatniej prostej. Na stole leży 6-7 mln € (w kilku ratach), w umowie mają znaleźć się też bonusy i wysoki procent od kolejnego transferu. Słyszę, że z Belgami porozumiał się także piłkarz. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) April 21, 2023

Skóraś rozegrał w tym sezonie już 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich 15 bramek, a do tego dołożył sześć asyst.

Zobacz też: Saudyjczycy chcą obsypać Modricia złotem.

Radomiak Lech Poznań 3.90 3.60 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2023 21:55 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin