Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Xavi Simons na celowniku Manchesteru City

Kevin De Bruyne już w ostatnim letnim okienku transferowym był kuszony wielkimi pieniędzmi przez dysponujące fortuną kluby z Arabii Saudyjskiej. 33-letni pomocnik ostatecznie zdecydował się jednak pozostać w Manchesterze City, choć niewykluczone, że Saudyjczycy za kilka miesięcy ponownie odezwą się do belgijskiej gwiazdy, aby spróbować przekonać ją do przeprowadzki na Bliski Wschód.

Nic więc dziwnego, że włodarze mistrza Anglii powoli rozglądają się za zawodnikiem, który wejdzie w buty 33-latka. Kontrakt Kevina De Bruyne obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, co stawia przyszłość ofensywnego pomocnika pod znakiem zapytania. Według Christiana Falka z niemieckiego dziennika “BILD” Manchester City ewentualnego następcę kapitana reprezentacji Belgii może znaleźć w Bundeslidze.

Uwagę władz The Citizens przykuł bowiem Xavi Simons, który ostatniego lata po raz kolejny został wypożyczony z Paris Saint-Germain do Lipska. 22-krotny reprezentant Holandii zachwyca na niemieckich boiskach, co nie uchodzi uwadze europejskich gigantów. Mistrzowie Anglii musieliby się liczyć ze sporą konkurencją, ponieważ sytuację 21-latka monitorują również Liverpool oraz Bayern Monachium.

Xavi Simons w barwach drużyny Byków rozegrał łącznie 46 meczów, zdobył 11 bramek i zaliczył 16 asyst. RB Lipsk oczywiście chciałby wykupić pomocnika z PSG, ale niemieckiemu zespołowi ciężko będzie konkurować z dużo bogatszymi klubami.