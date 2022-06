PressFocus Na zdjęciu: Giovanni Simeone

Giovanni Simeone zachwycił w minionym sezonie. O argentyńskiego napastnika pyta wiele klubów, w tym Sevilla oraz Villarreal. Hellas Werona oczekuje za swojego gracza około 20 milionów euro, co Hiszpanie postrzegają jako nie lada okazję.

Giovanni Simeone strzelił aż 17 bramek w minionym sezonie Serie A

26-latek wzbudził wielkie zainteresowanie na rynku transferowym

O napastnika powalczą Sevilla i Villarreal. Hellas oczekuje za podopiecznego około 20 milionów euro

Syn Diego Simeone wróci do Hiszpanii? Poważne kluby w grze o napastnika

Giovanni Simeone w wieku 26 lat przeżył przełomowy sezon. Na wypożyczeniu w Hellasie Werona zachwycił, strzelając aż 17 ligowych bramek. Po zakończeniu sezonu klub wykupił go z Cagliari Calcio za 12 milionów euro bez najmniejszego wahania.

Syn Diego Simeone został drugim – ex aequo z Viniciusem – najbardziej bramkostrzelnym Latynosem w czołowych ligach, ustępując jedynie Lautaro Martinezowi (21 bramek). Sezon zakończył na czwartym miejscu w klasyfikacji strzelców w Serie A, a jego dorobek byłby jeszcze większy, gdyby wykonywał rzuty karne. Ciro Immobile aż siedem z 27 goli zdobył w ten sposób, Dusan Vlahović pięciokrotnie pokonywał bramkarzy z jedenastego metra, a wspomniany Lautaro uczynił to trzykrotnie.

Tak bramkostrzelny napastnik jak Giovanni wzbudził zainteresowanie wielu europejskich klubów. Niewykluczone nawet, że wróci do Hiszpanii, gdzie od lat pracuje jego ojciec. Usługami Simeone juniora zainteresowani są dwaj pucharowicze – Sevilla i Villarreal.

U Andaluzyjczyków zapowiada się spore przemeblowanie w ofensywie. Klub niemal na pewno opuści Luuk de Jong, a możliwe, że i Youssef En-Nesyri. Los Nervionenses sondują też możliwość sprowadzenia Umara Sadiq, ale Simeone byłby nie tylko tańszy, ale i zweryfikowany na najwyższym poziomie.

W Villarrealu obserwują Argentyńczyka od lat. Uważają, że idealnie współpracowałby z Gerardem Moreno. Warto dodać, że Hellas oczekuje za 26-latka zaledwie 20 milionów euro, co w obu wymienionych klubach traktuje się jako okazję.

Simeone rozpoczynał karierę w Argentynie, ale już w 2016 roku trafił do Włoch, gdzie bez przerwy występuje do dziś. Portal Transfermarkt wycenia go na 17 milionów euro.

