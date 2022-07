fot. PressFocus Na zdjęciu: Benoit Badiashile

Sevilla lada dzień straci Julesa Kounde, który jest na ostatniej prostej przed transferem do FC Barcelony. Aby ekipa z Andaluzji w dalszym ciągu była konkurencyjna, musi sprowadzić jakościowe następstwo. Trop prowadzi do AS Monaco i Benoita Badiashile, z którym rozpoczęto rozmowy kontraktowe.

Jules Kounde zostanie nowym zawodnikiem FC Barcelony. W grze o niego długo pozostawała Chelsea, lecz sam zainteresowany zdecydował się na przeprowadzkę do Katalonii

Na sprzedaży kluczowego obrońcy Sevilla zarobi najprawdopodobniej 50 milionów euro + 10 milionów euro zmiennych

Ekipa z Andaluzji myśli o jakościowym następcy. Na celowniku znalazł się Benoit Badiashile z AS Monaco, wyceniany na około 35 milionów euro

Poszukiwania następcy we Francji

W trwającym okienku Sevilla poważnie osłabiła swoją defensywę. Na początku lipca Diego Carlos opuścił hiszpański zespół na rzecz Aston Villi, a teraz jedną nogą poza klubem jest Jules Kounde. O Francuza długo walczyła Chelsea, lecz wszystko wskazuje na to, że finalnie zasili on szeregi FC Barcelony.

“Duma Katalonii” na transfer Kounde wyda 50 milionów euro + 10 milionów zmiennych. To kwota, którą Sevilla musi odpowiednio spożytkować, jeśli wciąż chce zachować swoje miejsce w czołówce LaLigi. Władze klubu poszukują jakościowego następcy, dzięki któremu braki kadrowe zostaną szybko zniwelowane.

Sevilla swoje poszukiwania zaczyna od Francji, gdzie upatrzyła Benoita Badiashile. Defensor AS Monaco w poprzednich okienkach był już łączony z wieloma znaczącymi markami, jednak na przeszkodzie zawsze stała wysoka cena. 21-latek wyceniany jest na około 35 milionów euro, choć jego klub nie zgodzi się na ofertę poniżej 50 milionów euro.

W Sevilli wierzą, że tę cenę uda się nieco zbić. Wszystko za sprawą niezbyt długiego kontraktu, który obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku.

Badiashile ma na swoim koncie 95 występów w Ligue 1. Nie udało mu się dotychczas zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Francji, choć regularnie gra w zespołach młodzieżowych.

