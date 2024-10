Sevilla chce ściągnąć napastnika. Będzie transfer w La Liga?

Sevilla jest zainteresowana napastnikiem Espanyolu Javim Puado. Kontrakt 26-latka wygasza pod koniec sezonu i mógłby przyjść do Sevilli za darmo - podaje Marca.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Javi Puado

Sevilla znajdzie taniego napastnika w Hiszpanii?

Sevilla jest zainteresowana pozyskaniem Javiego Puado, obecnego gracza Espanyolu. Kontrakt Hiszpana wygasa w czerwcu 2025 roku. W obecnym sezonie w ośmiu spotkaniach zdobył trzy bramki.

Dyrektor sportowy Sevilli, Victor Orta wykazał zainteresowanie zawodnikiem, ponieważ jego kontrakt wygasa pod koniec sezonu. Dzięki czemu przybyłby do klubu za darmo. Byłoby to idealne rozwiązanie dla Sevilli, biorąc pod uwagę problemy finansowe, z jakimi klub borykał się w ostatnich sezonach.

Do negocjacji w sprawie jego dołączenia może dojść w nadchodzących miesiącach. Możliwość dołączenia do Sevilli, zespołu z historią i ambicjami, może być decydującym czynnikiem w wyborze zawodnika, który chce zrobić krok naprzód w swojej profesjonalnej karierze. Zainteresowane hiszpańskim napastnikiem jest także Tottenham Hotspur.

Javi Puado to jeden z najlepszych zawodników w drużynie Espanyolu. W ostatnich latach zyskał dużą sympatię kibiców, będąc ich wychowankiem, gdzie spędził w tej drużynie niemal całą swoją dotychczasową karierę.

Zarząd będzie miał przed sobą trudne zadanie, aby przedłużyć kontrakt z 26-latkiem. To wszytko ze względu na duże zainteresowanie hiszpańskim zawodnikiem ze strony innych klubów. To tylko kwestia czasu, zanim pojawią się nowe drużyny, które również będą chciały pozyskać Javiego Puado do swoich składów.

