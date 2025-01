Benjamin Sesko ma świadomość, że w niedalekiej przyszłości czeka go hitowy transfer do Anglii. Na pierwszym miejscu stawia Arsenal, który ma większe szanse od Manchesteru United czy Chelsea - informuje "Talk Sport".

fot. Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Arsenal faworytem. Sesko wskazał klub

Benjamin Sesko podąża drogą Erlinga Haalanda, do którego przez wielu jest porównywany. Świetna gra w Salzburgu zaowocowała przenosinami do Bundesligi, a niebawem czeka go zapewne hitowy transfer do Premier League. W tym sezonie napastnik potwierdza, że ma potencjał, aby być jednym z najlepszych na świecie. Lipsk korzysta na jego świetnej formie, gdyż we wszystkich rozgrywkach zgromadził już czternaście bramek i trzy asysty. Warto pamiętać, jak wielkim potencjałem ofensywnym dysponuje niemiecki zespół – 21-latek musi dzielić się trafieniami z Loisem Opendą czy Xavim Simonsem, a mimo tego notuje imponujące statystyki.

W najbliższej perspektywie Sesko ma duży transfer do Premier League. Wszystko wskazuje na to, że wyląduje właśnie na Wyspach Brytyjskich, gdzie generuje poważne zainteresowanie. Marco Rose zadeklarował, że zimą Lipsk nie sprzeda gwiazdora, dlatego hitowa operacja z jego udziałem ma zostać sfinalizowana latem. Reprezentant Słowenii wybrał, który klub rozważy jako pierwszy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Faworytem w wyścigu o Sesko jest Arsenal, gdyż to właśnie tam snajper chciałby wylądować. Mikel Arteta jest zdeterminowany, aby sprowadzić na Emirates Stadium napastnika z prawdziwego zdarzenia, który będzie gwarancją goli. Zawodnikiem Lipska interesują się także Manchester United oraz Chelsea, choć to projekt Kanonierów wydaje się dla niego najstabilniejszy i najciekawszy.