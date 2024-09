Sergio Rico blisko powrotu gry? Może trafić do klubu Joselu

Sergio Rico wygląda na to, ze wkrótce wznowi karierę piłkarską. Dziennikarz Matteo Moretto z Relevo przekazał, że zawodnik prowadzi zaawansowane rozmowy z katarską Al-Gharafą.

Sergio Rico może zakotwiczyć w lidze katarskiej

Sergio Rico w ostatnim czasie był wyłączony z gry. Było to spowodowane wypadkiem, który zawodnik przeżył w maju 2023 roku w trakcie pielgrzymki do El Rocio. Wszystko jednak wskazuje na to, że niebawem 31-latek wróci na boisko. Wieści w sprawie przekazał serwis Relevo.

Dziennikarz Matteo Moretto twierdzi, że doświadczony bramkarz może wzmocnić drużynę, której barwy reprezentują tacy gracze jak: Joselu czy Rodrigo Moreno. Nowym pracodawcą Sergio Rico może zostać Al-Gharafa, rywalizująca na co dzień w lidze katarskiej.

Hiszpański bramkarz z końcem czerwca tego roku przestał być zawodnikiem PSG. Wcześniej natomiast reprezentował barwy między innymi takich ekipa jak: Mallorca, Sevilla czy Fulham. W trakcie swojej kariery Sergio Rico rozegrał jeden mecz w reprezentacji Hiszpanii.

Exclusiva.



Sergio Rico está a punto de tener un nuevo destino: negociación muy avanzada con el Al-Gharafa.



Se encontrará con compatriotas como el ex madridista Joselu o Rodrigo Moreno.



El portero sevillano, completamente recuperado del accidente que sufrió en mayo de 2023,… pic.twitter.com/kFcemnoMxX — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 24, 2024

Jeśli transfer z udziałem Hiszpana stanie się faktem, to o miejsce w składzie Sergio Rico rywalizować będzie z: Yousefem Hassanem czy Khalifą N’Diaye. Na dzisiaj Al-Gharafa plasuje się na czwartym miejscu w tabeli ligi katarskiej, legitymując się bilansem ośmiu punktów. Do lidera Al Duhail traci siedem oczek.

W najbliższy czwartek Al-Gharafa rozegra kolejne spotkanie ligowe. Zmierzy się w roli gościa z Al Sadd. Mecz zacznie się o godzinie 19:00. Z kolei kolejne spotkanie ligowe ekipa, która może być nowym klubem Sergio Rico, rozegra dopiero 18 października, mierząc się wówczas u siebie z Umm Salal.

