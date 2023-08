IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Sergio Reguilon

Sergio Reguilon nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań na Tottenham Hotspur Stadium

Hiszpański defensor mimo to wzbudza zainteresowanie uznanych zespołów

26-latek jest przymierzany do Fulham oraz Manchesteru United

Sergio Reguilon opuści Tottenham Hotspur? Ma bardzo ciekawe opcje

Gdy Sergio Reguilon w 2020 roku przenosił się do Tottenhamu Hotspur za 30 milionów euro z Realu Madryt, to w hiszpańskim zawodniku pokładano wielkie nadzieje. 26-latek póki co nie spełnia jednak oczekiwań w drużynie Kogutów.

Spurs w kampanii 2022/2023 wysłali lewego obrońcę na wypożyczenie do Atletico Madryt. Niewykluczone, że boczny defensor tego lata ponownie uda się na czasowy transfer lub definitywnie rozstanie się z Tottenhamem Hotspur.

Według informacji przekazanych przez telewizję “Sky Sports” Sergio Reguilon wzbudza zainteresowanie Fulham oraz Manchesteru United, który szuka zastępcy kontuzjowanego Luke’a Shawa. Sześciokrotny reprezentant Hiszpanii wcześniej był łączony również z Realem Sociedad, ale do ekipy z Kraju Basków ostatecznie powędrował Kieran Tierney.