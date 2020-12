Rozpoczynają się przepychanki o Sergio Ramosa

Sergio Ramos po zakończeniu sezonu może opuścić Real Madryt, o czym wiadomo od kilku miesięcy. Hiszpan nie przedłużył kontraktu, który wygasa w lecie, a to rodzi coraz więcej spekulacji na temat jego przyszłości. Hiszpański dziennikarz Jose Ramon de la Morena donosi, że kapitan Królewskich ma kilka ciekawych kierunków, jeżeli nie zdecyduje się zostać na Santiago Bernabeu.

Sergio Ramos może być jednym z głównych bohaterów spekulacji transferowych w najbliższym czasie. Hiszpan mimo swojego wieku (w marcu skończy 35 lat), ciągle jest w wysokiej formie i wiele klubów chętnie widziałoby go w swoich szeregach. Stoper Realu wprawdzie w ostatnim czasie łapał kontuzje, ale nie były to groźne urazy. A wiadomo, że jak jest w pełni zdrowia, daje wiele swojej drużynie, jakby powiedział Adam Nawałka, zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Głos w sprawie przyszłości Ramosa zabrał Jose Ramon de la Morena, który w Onda Cero powiedział, że na ten moment kapitan Realu jest bliżej odejścia z Madrytu.

Według informacji de la Moreny w ostatnim czasie doszło do spotkania na szczycie w Realu, w którym uczestniczyli Florentino Perez, Eduardo Fernandez de Blas i Jose Angel Sanchez. Polityka organizacyjna klubu zakłada w najbliższym czasie rozmowy z piłkarzami w sprawie… kolejnej obniżki wynagrodzeń, a to może nie podobać się Sergio Ramosowi, który liczył na podpisanie jeszcze jednego dużego kontraktu z Realem. Oczywiście dawał ku temu argumenty na boisku. Hiszpański dziennikarz nie wyklucza, że nastąpi zwrot w tej sprawie, ale bardziej prawdopodobnym wariantem na teraz jest transfer.

Wyścig po podpis

Chętnych na zatrudnienie Sergio Ramosa nie brakuje. Mówi się o Paris Saint-Germain, a także kierunkach angielskim i włoskim. “Daily Star” dorzucił do tej puli także zainteresowanie Interu, ale nie tego z Mediolanu, a z Miami. Według Brytyjczyków David Beckham, który grał w barwach Królewskich razem z Ramosem, jest w kontakcie z Hiszpanem i nakłania go do gry w MLS.

Sergio Ramos to żywa legenda Realu Madryt. Na Santiago Bernabeu trafił w 2005 roku z Sevilli. Przez te 15 lat wygrał wszystko, co było możliwe w barwach Królewskich, a także w reprezentacji Hiszpanii. Został mistrzem świata i mistrzem Europy (dwukrotnie), czterokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, a pięć razy triumfował ze swoim klubem w LaLiga. Zdobył mnóstwo indywidualnych nagród i wyróżnień. Jest rekordzistą swojego kraju pod względem występów w reprezentacji. Zagrał w niej w 178 meczach, strzelając 23 gole.