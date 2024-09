Zaskakujące doniesienia. Sergio Ramos może wylądować w klubie z Polakiem

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

“Zamalek złożył Sergio Ramosowi oficjalną ofertę”

Sergio Ramos w ubiegłym sezonie reprezentował barwy Sevilli, do której przeniósł się z Paris Saint-Germain. Hiszpańska legenda zobowiązała się z klubem, którego jest wychowankiem, roczną umową. Po upływie tego okresu strony nie doszły do porozumienia, przez co 180-krotny reprezentant „La Furia Roja” od początku lipca pozostaje bez klubu.

Ostatnio jednak media obiegły zaskakująca informacja. Otóż Sergio Ramos może rozpocząć egipską przygodę. Agent Omar Zaalouk w rozmowie z telewizją OnTime Sport zdradził, że Zamalek złożył Hiszpanowi oficjalną ofertą, która została ostatecznie odrzucona. Egipcjanin jednak dodał, że obecnie szansa na przenosiny 38-latka do zespołu, w którym występuje Konrad Michalak, jest 50 na 50.

– Jestem odpowiedzialny za kilka spraw związanych z Zamalekiem, takich jak podpisanie kontraktu z Sidym N’Diaye i Jamalem Mutyabą. Ali Hisham Nasr, przedstawiciel klubu ds. marketingu, zgłosił się do mnie w sprawie możliwości negocjacji z Sergio Ramosem. Skontaktowałem się z bratem zawodnika, Rene, który jest również jego agentem, aby porozmawiać na temat przyjścia gracza do Zamaleku. Sergio nie ma nic przeciwko grze w egipskiej Premier League. Rozmowy się jeszcze nie zakończyły, ale zostały tymczasowo zawieszone z uwagi na piątkowy Superpuchar Afryki – powiedział Omar Zaalouk, cytowany przez serwis „realmadryt.pl”.

– Zamalek złożył Ramosowi oficjalną ofertę, ale ten zażądał wyższej pensji, niż ta, która została zaproponowana, więc staramy się znaleźć rozwiązanie pośrednie. Dla jasności, różnica nie jest duża, a szanse na sfinalizowanie transakcji wynoszą 50 na 50. Nie wiem, czy Zamalek zajmie się tą umową sam, czy też zaangażują się w nią biznesmeni kochający klub, ale na razie umowa nie jest zamknięta i bardzo możliwe, że zostanie sfinalizowana po Superpucharze – dodał.

