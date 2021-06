Sergio Ramos w nowym sezonie będzie musiał sprostać nowemu wyzwaniu. 35-latek rozstał się z Realem Madryt i jest w trakcie poszukiwania nowego klubu. ESPN donosi, że trzej giganci europejskiej piłki celują w transfer z udziałem doświadczonego Hiszpania.

Sergio Ramos po wielu latach zakończył przygodę z Realem Madryt

Chętnych na doświadczonego Hiszpana nie brakuje

ESPN podaje, że trzej giganci europejskiej piłki chcą mieć 35-latka u siebie

Sergio Ramos z trzema ofertami na stole

Sergio Ramos będzie mógł trafić do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu. Chętni na pozyskanie piłkarza są sternicy takich ekip jak: Manchester City, Paris Saint-Germain, czy Bayern Monachium. Doświadczony zawodnik jest aktualnie w trakcie analizy ofert. Kluczowe w podjęciu ostatecznej decyzji mają być natomiast względy rodzinne, sugerują dziennikarze.

ESPN już w zeszłym miesiącu podawał, że mistrzowie Premier League chcą mieć Hiszpana w swoich szeregach, jeśli ten nie osiągnie porozumienia z działaczami Los Blancos. Wygląda na to, że Man City wciąż jest zainteresowany piłkarzem. Angielski klub jest gotowy zaoferować mu dwuletni kontrakt, który miałby opcję przedłużenia o kolejny sezon.

Ramos miałby ocenić sytuację w 2023 roku. Hiszpan miałby możliwość kontynuowania kariery w trzecim sezonie w szeregach Obywateli lub przenieść się do MLS, gdzie reprezentowałby barwy New York City FC, będącego siostrzaną filią Man City za oceanem.

Jeśli Ramos zdecydowałby się na przeprowadzkę do ekipy z Etihad Stadium, to miałby szanse grać w Lidze Mistrzów, co jest jednym z priorytetów dla piłkarza. Chociaż pojawiają się różne obawy, dotyczące wpływu przeprowadzi do Manchesteru na jego rodzinę.

