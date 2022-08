Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergino Dest

FC Barcelona nie widzi miejsca w składzie dla Sergino Desta. Jedyną możliwą opcją na regularną grę jest dla niego transfer, a chętnych nie brakuje. “AS” informuje, że prawym defensorem interesuje się między innymi Borussia Dortmund.

Sergino Dest nie znalazł się w kadrze Barcelony na ligowy mecz z Rayo Vallecano

Obie strony zdają sobie sprawę, że najlepszym rozwiązaniem z tej sytuacji będzie rozstanie

Amerykaninem interesują się cztery kluby, w tym między innymi Borussia Dortmund

Dest budzi spore zainteresowanie

Sergino Dest zamienił Ajax Amsterdam na FC Barcelonę w 2020 roku. Za transfer zapłacono wówczas 21 milionów euro, a kwota ta miała w niedalekiej perspektywie zwrócić się z nawiązką. Tak się jednak nie stało – pomimo sporego potencjału, Amerykanin nie potrafił dotychczas zachwycić kibiców swoją grą.

W minionym sezonie 17-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych zaliczył 31 występów we wszystkich rozgrywkach. Najczęściej grał na prawej obronie, choć zdarzały mu się też mecze na skrzydle. Niekoniecznie wynikało to jednak z prezentowanych przez niego umiejętności, tylko z problemów kadrowych FC Barcelony.

Przed sezonem 2022/2023 poczynione zostały jakościowe wzmocnienia na obu tych pozycjach, w związku z czym droga Desta do składu stała się zdecydowanie bardziej kręta. Nie znalazł się on w kadrze “Dumy Katalonii” na ligowy mecz z Rayo Vallecano, co sugeruje, że Xavi niekoniecznie chce na niego stawiać.

Obie strony zdają sobie sprawę, że Amerykanin regularnej gry w Barcelonie nie zazna, dlatego odejście jest konieczne. Dla klubu może okazać się ono również korzystne z punktu widzenia finansowego – władze hiszpańskiego giganta starają się rozstać ze zbędnymi zawodnikami, tak by oszczędzić na ich wysokich pensjach.

Gdzie może trafić 21-latek? Konkretne zainteresowanie transferem wykazuje Borussia Dortmund, która nie jest zadowolona z boiskowej postawy Thomasa Meuniera. Nazwisko Desta przewija się również w kontekście przenosin do Manchesteru United, Realu Betis oraz Valencii.

